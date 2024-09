Nodal perrea al ritmo de "Gasolina" de Daddy Yankee desde la playa y sin Ángela Aguilar: VIDEO

En un giro inesperado de eventos, Christian Nodal ha vuelto a captar la atención de sus seguidores con un video que se ha vuelto viral. Desde una playa soleada, el cantante decidió unirse a una tendencia de baile que ha sido popular entre diversas celebridades en las últimas semanas. Con un ritmo pegajoso y un movimiento de cadera cautivador, Nodal mostró un lado divertido que muchos de sus fans no esperaban ver, especialmente en este contexto.

Con más de 11.2 millones de seguidores en Instagram, Nodal no escatima en sorpresas. En esta ocasión, su video lo muestra rodeado de su equipo de trabajo mientras que todos disfrutan en la playa y al ritmo de "Gasolina" de Daddy Yankee. Este momento muestra el lado más divertido del sonorense y deja ver cómo son sus reuniones de trabajo.

Npdal compartió un momento de felicidad con sus seguidores.

Foto: IG @nodal

Comparan a Nodal con Peso Pluma y Arath de la Torre

Sin embargo, no todo fueron aplausos. El video, aunque divertido, también atrajo críticas de algunos internautas. A pesar de su intención de entretenimiento, algunos usuarios se dieron a la tarea de comparar su baile y peculiar movimiento de caderas con otros artistas como Peso Pluma y hasta el participante de La Casa de los famosos México Arath de la Torre.

Debido a lo anterior es que internautas no se quedaron con las ganas e incluso afirman que "les gana el señor Arath", asegurando que el conductor de Hoy tiene mejor movimiento de cadera que la Doble P y que el esposo de Ángela Aguilar.

¿Lo hace mejor Arath de la Torre?

Foto: IG @nodal

Ante estas comparaciones, Nodal no ha dicho nada al respecto, y es que el sonorense ha decidido ya no hacer más declaraciones respecto a su vida personal, pues recientemente aseguró que muchas personas se toman a mal todo lo que hace o dice, por lo que prefiere ya no entrar en dimes y diretes.

Sigue leyendo:

Se viraliza VIDEO de Belinda llorando tras su aparatosa caída en la pasarela de París

¿Christian Nodal se está quedando calvo? Usuarios señalan su falta de cabello | VIDEO

El hecho de que el video se hiciera viral también coincidió con una serie de comentarios que apuntaban a la vida personal de Nodal. Horas antes de la publicación, algunos fanáticos notaron que el cantante había lanzado una indirecta en contra de su exprometida, Belinda. Esta supuesta referencia provocó una ola de especulaciones en redes sociales, donde los seguidores comenzaron a analizar cada palabra y gesto de Nodal en busca de conexiones con su relación pasada.

¿Nodal se burló de su exprometida Belinda?

Su baile se une a su más reciente polémica, pues hace un par de días el sonorense salió invitar a sus seguidores a asistir a uno de sus presentaciones por medio de sus redes sociales, este peculiar anuncio ha dado mucho de qué hablar, pues, aseguran que Nodal se burló de Belinda, su exprometida, luego que esta se tropezó en una pasarela de modas en París.

Su frase, “que se deje caer”, fue interpretada como una posible indirecta hacia Belinda, justo después de que ella sufriera un resbalón en una pasarela en París. Aunque el cantante no mencionó a su ex en ningún momento, la interpretación de sus palabras resonó en el público, avivando las llamas de un viejo conflicto.

En respuesta, presuntamente Belinda también tomó las redes para publicar un mensaje que algunos interpretaron como una respuesta a Nodal. En su publicación, escribió: “Pa’ los haters... kisess”.