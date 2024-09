Jorge Losa habla de su pelea con Christian Estrada en “La Isla”: “No vamos a ser amigos nunca”

La relación de Jorge Losa y María Fernanda Quiroz ha dado de qué hablar desde que comenzó, pues fueron señalados de usar su romance como una estrategia para conservar su lugar en “La Casa de los Famosos México”. Aunque se han encargado de demostrar que se trata de un noviazgo real, la polémica no se detiene para ellos y así ocurrió por el fuerte enfrentamiento que hubo entre el actor y Christian Estada en “La Isla, Desafío en Grecia y Turquía” que Losa recordó como un momento de tensión por el que hubiera tenido que pagar una fuerte multa en caso de llegar a los golpes.

Ferka y Jorge Losa terminaron su relación durante algunos meses luego de que destapara la infidelidad del actor con Serrath, aunque en agosto pasado tras regresar de “La Isla” él se dijo dispuesto a reconquistarla y tras varias semanas de llenarla de flores, este fin de semana se comprometieron. A través de redes sociales compartieron detalles del romántico momento y el instante en el que el también modelo le entrega un lujoso anillo a la conductora de “Venga la Alegría Fin de Semana”.

Hasta el momento, Christian Estrada, ex de Ferka y padre de su hijo, no ha reaccionado al compromiso; sin embargo, Jorge Losa habló por primera vez del fuerte enfrentamiento que tuvo con el modelo durante su participación en “La Isla”, pues no sabía que se encontrarían en el mismo sitio. Pese a la intensidad de la pelea, el actor español admitió que ninguno de los dos estaba dispuesto a llegar a los golpes ya que esto implicaba pagar una fuerte suma de dinero por la multa que esto implicaba según su contrato.

En julio pasado se reveló un adelanto de “La Isla” en el que destapaban la pelea entre Christian Estrada y Jorge Losa en la que, incluso, resultó involucrada de manera indirecta María Fernanda Quiroz. Y es que durante una discusión el ex de la conductor llamó “cobarde” al actor y éste respondió atacando al modelo con la fuerte polémica que lo rodea por el pleito que sostiene con la actriz por el hijo que tienen en común.

Al respecto, Ferka admitió en entrevista para “Venga la Alegría” que se trató de un momento muy fuerte para ella ya que se sintió preocupada de lo que hubiera podido pasar entre Losa y Estrada. Aunque en aquel momento había terminado su noviazgo con el actor español debido a la infidelidad y mantiene el pleito legal con su expareja, por lo que se negó a dar más detalles del enfrentamiento.

"Fue muy fuerte, debo ser honesta, fue fuertísimo porque fueron hombres importantes en mi vida. Al final del día es el padre de mi hijo y mi amor. Pero Jorge contestó muy bien, no sé qué esté pasando en Turquía (…) No sé qué vaya a pasar, no sé cómo va a regresar. Me dolió, estoy en mi proceso de sanación. No sé qué le vaya a pasar a él, qué tal que ni me extraña, entonces no sé qué vaya a pasar”, dijo la modelo.