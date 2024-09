¿Boda? Jorge Losa sorprende a Ferka Quiroz con romántica cena y le regala lujoso anillo

María Fernanda Quiroz y Jorge Losa han decidido darle una nueva oportunidad a su relación tras el fuerte escándalo por la infidelidad del actor con la influencer y modelo Serrath. La pareja hizo más fuertes los rumores de una boda debido a la romántica sorpresa que el también modelo preparó para la conductora, pues en una cena a la luz de las velas le entregó un lujoso anillo que muchos han tomado como el anuncio de su compromiso.

En junio pasado Ferka, como también se conoce a la conductora, confirmó la infidelidad de Jorge Losa compartiendo pruebas en sus redes sociales. Pese a ello, a finales de agosto el actor español le envió flores en plena transmisión de “Venga la Alegría" por su cumpleaños y le dedicó un tierno mensaje en su cuenta de Instagram incrementando las sospechas de una reconciliación, aunque la también actriz negó que estuvieran juntos de nuevo por varias semanas, hace tan sólo unos días lo confirmó sin dar más detalles al respecto.

Fue durante uno de los programas del matutino que Ferka desató los primeros rumores de una boda cuando en una conversación con Pedro Prieto mostró el anillo, al instante fue cuestionada por sus compañeros “¿por qué no nos habías dicho?” y ella se limitó a decir “aún no es tiempo”. A esto se suman las declaraciones de Jorge Losa donde expresa su deseo de llegar al altar con María Fernanda Quiroz y de comenzar una vida juntos.

“Cuando hay amor de verdad todo lo puede. Me queda más que claro que las relaciones siempre van a tener sus problemas, pero realmente cuando no se superan estos problemas es porque realmente no existía ese amor tan puro. Le tengo que reconocer mucho a ella, que me ame de esa forma, yo también se lo dije: ‘Te amo con todo, te elijo a ti con todo’ y decidimos ir hacia delante (…) el problema realmente era yo mismo, está dentro de uno”, dijo el actor en entrevista para Ernesto Buitrón en YouTube.