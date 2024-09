“Ya está usada”: Jorge Losa hace fuerte declaración sobre Ferka

La pareja conformada por María Fernanda Quiroz mejor conocida como “Ferka” y Jorge Losa sigue dando de que hablar en redes sociales, en esta ocasión porque decidieron participar en el podcast de Pedro Prieto y Titi Jaques y hacer fuertes revelaciones sobre su vida.

Pero hubo un momento que llamó la atención de sus seguidores ya que darían pistas de que ambos habrían retomado su romance que se habría visto interrumpido por una supuesta infidelidad del artista español con Serrath. Sin embargo; ahora ambos se estarían dando una segunda oportunidad y demostrando que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo o mal entendido pero en un intento por halagar a su pareja el exintegrante de La Casa de los Famosos sorprendió a los cibernautas ya que al tratar de explicar su amor por la expareja de Christian Estrada dijo “precisamente eso es lo que me gusta haters, me encanta que sea ya una mujer”.

Foto: Instagram ferk_q

“Ya está usada, eso es lo que me gusta porque ya agarró la experiencia, por eso nunca me gustan las menores, me gustan las mayores”, explicó Jorge Losa.

Foto: TikTok pedroprietotv

Jorge Losa sobre Ferka: "Nunca me gustan las menores, me gustan las mayores”

Lo que más impactó a los internautas es que en un inició Ferka celebró las palabras de su amado pero conforme iba terminando la frase los usuarios de redes sociales señalaban que su rostro se iba descomponiendo mostrando el desagrado a lo expresado por su supuesta pareja.

Foto: TikTok pedroprietotv

En ese momento Pedro Prieto lo interrumpe para decir “A mi me tiran mucho por Titi” pero Titi decide poner un alto al momento y dice “alto a los dos” y explica que es muy de españoles que intentan decir algo muy bueno y Ferka añade “y siempre la cagan” y les explican que no es un halago porque practicamente dijeron “me gustan usadas, me gustan viejas”.

“Es un piropo lo que acabamos de hacer, lo que pasa es que somos fuertes, directos”, respondió Jorge Losa.

Foto: TikTok pedroprietotv

