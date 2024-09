Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi llegan al altar por segunda vez en Italia tras su boda secreta

El compromiso de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi generó gran alboroto entre sus fanáticos, pues dividió opiniones debido a la edad de ambos. Pese a ello, la pareja se ha mostrado más enamorada que nunca y en mayo pasado llegaron al altar con una primera ceremonia secreta en la que estuvieron acompañados de su familia y algunos amigos. A cuatro meses de la celebración, la actriz dio el “sí” nuevamente con una lujosa boda en Florencia, Italia, de la que se revelaron algunos detalles.

La estrella “Stranger Things” se comprometió en abril de 2023 y lo compartió en redes sociales con una serie de fotografías con las que sorprendió a sus fanáticos. Aunque esto no fue bien recibido por algunos internautas, quienes criticaron la decisión de la joven actriz debido a su corta edad y la de su entonces prometido ya que tienen 20 y 22 años, respectivamente. Sin embargo, la pareja se mostró más unida y así lo demostraron con diversas postales que compartieron en Instagram sobre su vida juntos y su relación.

En mayo pasado, se reveló que la actriz y el hijo del músico Jon Bon Jovi se casaron en secreto con una ceremonia en la que únicamente estuvieron acompañados de algunos amigos y sus familiares. Aunque no compartieron fotografías de la boda, han surgido nuevos sobre la segunda unión para la que eligieron Florencia, Italia, un destino popular entre las estrellas de Hollywood para jurarse amor eterno.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi llegan al altar por segunda vez en Italia. Foto: IG @milliebobbybrown

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi celebran segunda boda en Italia

Una fuente cercana a la pareja reveló a The Sun que Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se casaron este sábado 21 de septiembre, sin embargo, la celebración habría comenzado desde el pasado jueves 19 del mismo mes con una cena en Londres para la que reservaron en un exclusivo restaurante: "Alquilaron un área en Sheesh para cenar con su familia, incluidos los padres de Millie, Kelly y Robert”.

Sobre la ceremonia, indicaron que un famoso artista británico sería el encargado de amenizar y entretener a los invitados, aunque no fue revelado el nombre. Entre los invitados destacarían actores de la serie de Netflix como Joseph Quinn, Gaten Matarazzo y Dacre Montgomery. Aunque es la presencia de Jon Bon Jovi la que ha acaparado poderosamente la atención, pues tras hacer público el compromiso surgieron rumores de que el cantante podría no estar de acuerdo, algo a lo que no dudó en responder.

"Si encuentras la pareja adecuada y creces juntos, creo que ese sería mi consejo, realmente, es que crecer juntos es sabio (…) Creo que todos mis hijos han encontrado a las personas con las que creen que pueden crecer juntos y nos gustan todos”, dijo en entrevista para el programa "Andy Cohen Live" de SiriusXM.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se comprometieron en abril de 2023. Foto: IG @milliebobbybrown

