Wendy Guevara se casa: una de las integrantes de 'Las Perdidas' revela detalles sobre la supuesta boda

Evelin reveló que Wendy se va a casar IG: soywendyguevaraoficial

La vida sentimental de Wendy Guevara es un tema del que se habla poco. La influencer mantiene su vida privada bastante secreta y su pareja también. La que no guardó el secreto fue Evelin, 'La Mamita' Hernández, quien confirmó durante un directo que estaba organizando una despedida de soltera, ya que se viene una boda en los próximos días. Los fans de la creadora de contenido indicaron que se trataba de la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México.

Durante la transmisión en vivo que realizó Evelin, uno de los fans le cuestionó sobre una posible boda. 'La Mamita' Hernández dejó claro que ya tenían todo preparado para la despedida de soltera. El problema no fue ese, ya que no estaba revelando ningún detalle que relacionara a Wendy. Fue gracias a una de las personas que se encontraban en la transmisión que Evelin reveló detalles que no debía dar.

Wendy estaría cerca de casarse (IG: soywendyguevaraoficial)

Evelin reveló que Wendy se va a casar

Después de escuchar la pregunta sobre si la despedida de soltera era para una de las integrantes de 'Las Perdidas' fue que comenzaron los problemas para Evelin y para el resto de las integrantes del clan. La influencer dejó claro que si era una de 'Las Perdidas'. Esto fue lo que hizo que de inmediato se colocara el nombre de Wendy como la protagonista de la futura boda.

Se tiene que recordar que Kimberly ya está casada y Evelin es la encargada de de organizar la despedida de soltera. Estos datos dejan a Wendy como la única que queda de 'Las Perdidas' disponible para convertirse en la protagonista de la boda y de todas las celebraciones que está preparando 'La Mamita' Hernández. Esto de acuerdo con información de Dayane Chrissel

En el video que compartieron en Instagram se puede ver como Evelin casi dice el nombre de Wendy cuando empieza a hablar del tema. Lo más curioso fue que después de casi revelar el nombre de la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, Evelin terminó el directo. Algunos dicen que fue para hablarle a Guevara y expresarle había revelado detalles sobre su boda que no debió dar.

Evelin estaría preparando al despedida de soltera de Wendy (IG: soywendyguevaraoficial)

¿Quién es el futuro esposo de Wendy Guevara?

A pesar de que se ha filtrado que Wendy se va a casar en un futuro cercano, la realidad es que no se sabe nada de una relación amorosa. Lo último que se supo fueron los rumores que comenzaron a circular sobre una relación con David Ortega, pero fue la misma Guevara la que saldría a desmentir que tenía una relación con el actor.

Sigue leyendo:

Agustín Fernández revela la verdad detrás de su ropa dentro de La Casa de los Famosos México

Karime Pindter, la primera finalista de La Casa de los Famosos: cuánto mide, edad y estado civil, todo lo que debes saber de ella