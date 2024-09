Agustín Fernández revela la verdad detrás de su ropa dentro de La Casa de los Famosos México

Agustín Fernández es uno de los seis habitantes de La Casa de los Famosos México que siguen en el programa más visto de la televisión mexicana. El argentino se ha ganado poco a poco el corazón de todos los concursantes, pero queda esperar a conocer cómo le va a ir cuando se enfrente a todo el Team Mar en la placa. A pocas horas de conocer a los nominados, Agus reveló uno de los grandes secretos de la casa, su falta de ropa.

A lo largo de las semanas se pudo ver como los habitantes de La Casa de los Famosos México le prestaron ropa a Agustín para que pudiera presentarse elegante en las galas. El mismo Arath de la Torre y Gala Montes fueron algunos de los que ayudaron a que el sobreviviente de Tierra pudiera estar a la altura de las circunstancias en algunos de los posicionamientos. Ahora, a pocos días de conocer al noveno eliminado del reality show, el argentino confesó cómo había organizado el tema de su ropa y las sensaciones que le dejaron estos días donde no recibió nada.

Agus explicó cómo había organizado con la agencia el tema de la ropa (IG: agus.fernandezr)

La verdad detrás de la falta de ropa de Agustín en La Casa de los Famosos México

Agustín recibió una llamada bastante especial el pasado martes. Su papá le tenía un mensaje especial desde Argentina, pero también le dejó algunos puntos para reflexionar. Agus platicó con Briggitte sobre algunos puntos que dijo su papá en la llamada, ya que no mencionó nada de Nicola y le dejó claro que sí hubiera estado en México no le habría faltado nada de ropa durante su estancia en La Casa de los Famosos México.

Agus, de inmediato dejó claro que había acordado con tres diseñadores que querían trabajar con él y con un stylist cómo iban a mandarle la ropa durante su estancia en La Casa de los Famosos México. El argentino explicó que los tratos los había cerrado y dejado todo claro antes de entrar al programa, por lo que no entendía que había ocurrido y los motivos por los que le dejaron de mandar ropa.

"Dejé al de la agencia. En la agencia teníamos todo preparado. Tenía un stylist, tres diseñadores...", dijo Agus.

Agus tenía preparado todo para que no le faltara nada (IG: agus.fernandezr)

Briggitte le preguntó si no había dejado a una persona de confianza a cargo de revisar que le mandaran todas las cosas como se habían planeado desde antes de comenzar el programa de televisión. Agus dejó claro que no le gusta molestar, por lo que no quiso encargarle a ningún amigo que se hicieran cargo de esos detalles.

"Le dejé tres diseñadores que me querían mandar ropa, me querían vestir. Y dije: '¿será mucho 3?', yo quería darle un poco a cada uno. Que muestren sus cosas y el stylist que iba a tomar cosas de otros diseñadores. Tenía cuatro personas distintas armando todo. Al stylist sí le pagaba a los otros no", expresó Agus.

Agus no entendía que había pasado con todos los acuerdos que había hecho antes de entrar a la casa. Lo que es una realidad es que nunca le llegó la ropa. El argentino no quiso quemarlo porque no sabía si le había pasado algo al stylist, por lo que queda esperar a que salga de la casa y revise que fue lo que ocurrió con la agencia y con todo lo acordado.

