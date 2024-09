Poncho de Nigris habla de más y revela por qué ya no estará en las galas de La Casa de los Famosos México

La mañana de este miércoles 18 de septiembre el famoso conductor de televisión, Poncho de Nigris se convirtió en tema de conversación en el mundo del espectáculo después de revelar el verdadero motivo por el que no estará en las próximas galas de la temporada 2024 de "La Casa de los Famosos México".

Tras convertirse en finalista de la primera edición del reality show de Televisa, Poncho de Nigris ha estado como invitado en las galas para dar su punto de vista de la actual temporada, sin embargo todo parece indicar que ya no será así o al menos así lo contó en una plática con su compañera del "Team Infierno", Wendy Guevara.

El modelo no se guardó nada. Foto: Instagram/@ponchodenigris

¿Qué pasó con Poncho de Nigris en LCDLF México?

Después de la transmisión del martes 17 de septiembre de "La Casa de los Famosos México", Wendy Guevara y Poncho de Nigris realizaron una transmisión en vivo en sus redes sociales para hablar sobre lo sucedido, pero lo que más llamó la atención fue cuando el modelo nacido en Nuevo León aseguró que ya no estará en las galas del concurso.

En la parte final de la plática Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada de "La Casa de los Famosos México", le preguntó a su compañero Poncho de Nigris si estaría en la gala del próximo viernes. Sin guardarse nada el modelo dijo que no y explicó los motivos.

Fiel a su estilo Poncho de Nigris dijo que "La Casa de los Famosos México" lo suspendió, por lo que no estará en las siguientes galas. Para no dar mayores explicaciones el también cantante confesó que la "regó" y por eso no fue requerido para las próximas transmisiones.

"Me suspendieron, ya ves que siempre la ca%&", dijo en la plática.

¿Cuándo es la final de LCDLF México 2024?

Después de varias semanas de competencia la temporada 2024 de "La Casa de los Famosos México" llegará a su fin el próximo 29 de septiembre. En esa fecha conoceremos a la ganadora o al ganador de la nueva edición. Hasta el momento la única participante que ha asegurado su lugar en la final es Karime.

Sigue leyendo:

Mario Bezares recibe la visita de su esposa, Brenda Bezares, y el momento estuvo lleno de lágrimas