Igual que Quico, “La Chilindrina” cobra a sus fans por las fotos y revela que no le gusta dar autógrafos

La infancia de muchas mexicanas y mexicanos se encuentra repleta de recuerdos sobre "El Chavo del 8", y es que quién no recuerda prender la televisión para reírse un rato de las ocurrencias de cada uno de los personajes. Es por ello que a pesar de la muerte de Roberto Gómez Bolaños "Chespirito" (creador del show e intérprete de "El Chavo"), su legado sigue más vivo que nunca y personajes como Carlos Villagrán (Quico) y María Antonieta de las Nieves (La Chilindrina) se han encargado de hacer que toda Latinoamérica se vuelva fan del programa.

Es así como tras cuatro años de ausencia en la televisión, el icónico programa de "El Chavo del 8" ha regresado triunfalmente a las pantallas y al mundo del streaming a través de la plataforma ViX, lo que ha generado una ola de nostalgia y entusiasmo entre sus seguidores de varias generaciones. En particular, este regreso representa una oportunidad dorada para María Antonieta de las Nieves, quien a sus 74 años ha expresado su felicidad por el retorno de la serie.

“Después de 52 años de haberme vestido de ‘Chilindrina’ y que todavía la gente se acuerde de nosotros, estoy feliz de la vida, y ahora más porque voy a pasar todos los días en la televisión, así que voy a ser más famosa”, comentó en un encuentro reciente con la prensa. Pero a pesar de que esta fama la ha llevado a conocer a muchas personas alrededor del mundo, la actriz confesó que aún después de tantos años no le gusta firmar autógrafos.

Desde su estreno en 1971, ha conquistado a espectadores de todas las edades con su humor sencillo y su entrañable elenco de personajes, entre los que destacan El Chavo, Quico, Don Ramón y, por supuesto, La Chilindrina, por lo que la serie no solo fue un fenómeno en México, sino que alcanzó una popularidad inusitada en otros países de América Latina, España y comunidades hispanohablantes en Estados Unidos.

Sin duda alguna, el personaje de "La Chilindrina" es una pieza fundamental en la carrera de María Antonieta de las Nieves, pues a lo largo de las décadas, la actriz ha sabido mantener viva la esencia de este personaje, que combina ternura, picardía e inocencia, características que han encantado a públicos de todas las edades. A pesar de los años, De las Nieves continúa interpretando a "La Chilindrina" en diversas presentaciones y espectáculos, manteniendo su imagen y estilo característicos.

Pero a pesar del amor que la actriz siente por este entrañable personaje, fue para las cámaras del programa "De Primera Mano" que el firmar autógrafos no es algo que disfrute, ya que piensa que le quita demasiado tiempo cuando se trata de un evento en donde hay mucha gente formada esperando conocer por fin a "La Chilindrina":

Atiendes a una persona y dicen ‘ay, qué linda es usted. Ahora deme (un autógrafo) para mis sobrinito, ¿sí?, ahora una foto para mi abuelita’ y la línea que está por allá esperando, no llega nunca conmigo porque con una sola persona tenemos que darle autógrafos como para 10 o 15 personas, declaró la actriz.

Aunque esta explicación es más bien debido a la poca practicidad de estar firmando autógrafos a las y los fans que asisten a sus convivencias, otra de las declaraciones que han levantado cejas entre las y los seguidores del show es que, al igual que Carlos Villagrán "Quico", "La Chilindrina" también cobra por las fotografías de recuerdo.

Recordemos que desde hace varios meses, el legendario Quico ha sido criticado en redes sociales por los elevados costos de las fotografías y autógrafos, pues muchos de estos paquetes rondan los tres mil pesos por tan sólo una imagen y el costo sube al querer personalizarla con algún nombre o dedicatoria en específico. Ante esto, la actriz explicó que las fotografías dentro de su circo o en algún evento especial en el que se presenten tienen un precio, aunque no especificó cuál era:

Cuando yo me saco en el circo, también cobro las fotografías o en algún evento especial con "La Chilindrina, también se cobran. Porque sino, no acabas nunca... hay 20 mil personas en un estadio, ¿cómo te vas a sacar 10 mil fotos si no lo haces de ese modo? Además, los centavos que nos entran son retericos, finalizó María Antonieta de las Nieves.