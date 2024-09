Sabrina Carpenter, ¿la nueva Mariah Carey? La cantante anuncia especial de Navidad en Netflix

La cuenta regresiva para los festejos de Navidad ya comenzó y algunos famosos se muestran felices por esto. Muestra de ello es la cantante y actriz estadounidense Sabrina Carpenter porque a través de un video anunció una sorpresa para sus fans: tendrá un especial de Navidad en Netflix.

Con esta sorpresa, la compositora, de 25 años de edad, se corona como la nueva reina de la Navidad, celebración que es vinculada con la cantante, compositora, productora discográfica y actriz Mariah Carey debido a que en 1994 lanzó la canción “All I Want for Christmas is You”.

El anuncio de Sabrina Carpenter fue presentado por Netflix, detallando que el especial navideño se llama “A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter” y se transmitirá el 6 de diciembre a las 8 de la noche en México. Un plus del especial navideño es que habrá “duetos inesperados e invitados cómicos”, pero hasta el momento no se revelaron los nombres de los participantes.

Sabrina Carpenter, lista para celebrar la Navidad

Luciendo un traje navideño, la actriz de “Work it: Al ritmo de los sueños” externó que está lista para celebrar la Navidad de mano de Netflix. “Santa no es lo único que viene en esta temporada navideña”, es la leyenda con la que se asegura que la famosa tendrá un especial de Navidad único.

Sabrina Carpenter está lista para celebrar la Navidad. Foto: Instagram Sabrina Carpenter.

De hecho, Sabrina Carpenter ha expuesto que ama la Navidad y por eso en noviembre del año pasado publicó su primer EP navideño “Fruitcake” mediante el que presentó sus propios villancicos y una versión alternativa de “Nonsense”. Por ende, se espera que la cantante se luzca al ponerle su sello personal al festejo navideño.

