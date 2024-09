Mario Bezares molesto con Gala Montes por su actitud tras perder la prueba del líder

La tensión se apodera una vez más de “La Casa de los Famosos México” tras la última prueba del líder en la que Agustín Fernández resultó ganador, pues esto pone en riesgo a uno de los integrantes del team Mar. La derrota para este equipo logró enfurecer a Gala Montes que no dudó en expresar su descontento por el resultado, actitud que también molestó a Mario Bezares y así se lo reveló a Arath de la Torre.

Por tercera vez consecutiva, Agustín Fernández se convirtió en el líder de la semana y con ello obtiene el beneficio de la salvación para conservar su lugar una semana más. El triunfo del modelo argentino puso a temblar al equipo Mar, pues esto pone en riesgo sus planes de llegar justos a la final al colocar a más de uno de la placa de nominados junto a Sian Chion, quien es considerado uno de Tierra por su lealtad a este cuarto.

En una charla que tuvo con Arath de la Torre, el querido conductor expresó su molestia por la actitud de Gala Montes tras perder la prueba del líder. Bezares aseguró que eso impacto en su equipo de manera negativa ya que aún existe esperanza de que sus planes salgan como tanto lo ha esperado al dejar fuera a Sian Chiong.

No me digas que Gala dijo: ‘Ay, me emput*’, pues no, no mam**. No te emput** porque lo hiciste mal y punto. Al final de cuentas, como lo platicamos e hicimos, nuestro sueño todavía es posible que lleguemos los cinco a la final, sabíamos que a partir de la semana ocho íbamos a empezar a jugar individual, dijo Mario Bezares.