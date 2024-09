El famoso rapero Diddy Combs es acusado de agresión sexual, deberá pagar 100 millones de dólares como indemnización

Desde hace varios años, movimientos como #MeToo han logrado sacar a la luz la violencia ejercida por personalidades famosas y aunque ésto fue impulsado por mujeres víctimas, su impacto ha sido tal que cada vez hay más hombres que se atreven de hablar de estas dolorosas experiencias. Este fue el caso de Derrick Lee Cardello-Smith, un recluso de 51 años que cumple condena en una prisión de Míchigan y quien ha denunciado al famoso rapero Sean "Diddy" Combs por agredirlo sexualmente.

El famoso rapero y empresario actualmente se encuentra bajo investigación por acusaciones relacionadas con el tráfico de personas y ahora ha sido condenado a pagar 100 millones de dólares como parte de una demanda civil por esta presunta agresión sexual. La condena se produjo después de que Combs no se presentara en una audiencia clave del caso, lo que llevó al tribunal a emitir una "sentencia en rebeldía".

Cabe recordar que este la demanda civil y los antecedentes del caso se ha desarrollado en medio de otras denuncias que involucran al rapero, incluyendo varias demandas de mujeres que lo acusan de agresión sexual y conducta inapropiada, por lo que el enorme monto de la indemnización ha llamado la atención a quienes siguen su caso.

Este rechazo subraya la gravedad de las acusaciones y el deseo del demandante de llevar el caso hasta sus últimas consecuencias legales.

Denuncian a Sean "Diddy" Combs de agresión sexual

Según lo declarado por Derrick Lee Cardello-Smith, el incidente habría ocurrido en 1997, cuando el también empresario presuntamente lo drogó y agredió sexualmente en una fiesta privada, y de acuerdo con los documentos judiciales a los que tuvo acceso el medio internacional "Variety", la sentencia fue emitida por un tribunal en Lenawee, Míchigan, tras una demanda civil interpuesta en junio de este año.

Así mismo, durante el pasado mes de agosto, el tribunal emitió una orden de alojamiento a favor de Cardello-Smith y prohibiendo a Combs acercarse a él. De la misma forma, el fallo del tribunal estableció que el empresario debe pagar a Cardello-Smith la increíble suma de 100 millones de dólares y según la orden judicial, el pago se realizará en cuotas de 10 millones de dólares al mes, comenzando el 1 de octubre.

Y aunque el abogado de Combs ha declarado que la sentencia será apelada y posiblemente desestimada ya que calificó las acusaciones como "fraudulentas" y aseguró que su cliente "nunca ha oído hablar de este hombre" y "no fue notificado legalmente de ninguna demanda", el proceso judicial continúa.

Este tipo de sentencias en rebeldía se emiten cuando una de las partes no comparece ante el tribunal, lo que aparentemente ocurrió en este caso, ya que Combs no asistió a la audiencia programada.

Antes de la sentencia, según un informe del medio local "Metrotimes", Combs intentó llegar a un acuerdo extrajudicial con Cardello-Smith; supuestamente, el rapero visitó la prisión donde se encuentra el demandante y le ofreció un acuerdo de poco más de dos millones de dólares para evitar ir a juicio. Sin embargo, Cardello-Smith rechazó la oferta, insistiendo en llevar el caso a los tribunales.

El hecho de que Combs ofreciera un acuerdo económico ha generado especulación sobre si el rapero buscaba evitar la publicidad negativa asociada con un juicio público y aunque su equipo legal ha argumentado que esta oferta no constituye una admisión de culpabilidad. A pesar de este intento de resolución fuera de los tribunales, el caso continuó y culminó en la sentencia en rebeldía que ahora enfrenta.

Diversas organizaciones que defienden los derechos de las víctimas de violencia sexual han pedido que las acusaciones contra Combs sean investigadas a fondo.

Sean "Diddy" Combs habría agredido sexualmente a un hombre

De acuerdo con sus declaraciones, Cardello-Smith conoció a Combs en un restaurante en Detroit donde trabajaba; posteriormente, ambos asistieron a una fiesta en la que conocieron a un grupo de mujeres. Según el demandante, fue en ese contexto que el rapero le ofreció una bebida adulterada que lo dejó inconsciente y cuando recuperó el conocimiento, alega que vio a Combs manteniendo relaciones sexuales con una mujer, y que este le dijo que había hecho lo mismo con él.

Uno de los elementos más controvertidos del caso es el historial criminal de Cardello-Smith. El abogado de Combs ha sido explícito en señalar que el demandante es un "delincuente convicto y depredador sexual", con antecedentes penales que incluyen 14 cargos de agresión sexual y secuestro en los últimos 26 años, lo que ha generado escepticismo entre algunos observadores, quienes argumentan que el historial de Cardello-Smith podría afectar su credibilidad en el caso contra Combs.

Sin embargo, otros expertos legales han señalado que el historial criminal del demandante, aunque relevante, no necesariamente invalida sus acusaciones ya que las leyes de EE.UU. establecen que todas las personas, independientemente de sus antecedentes, tienen derecho a presentar demandas civiles y ser escuchadas en un tribunal de justicia.

Las acusaciones de tráfico de personas no solo complican aún más la situación legal de Combs, sino que también podrían tener un impacto devastador en su imagen pública y su imperio empresarial.

Es así como los detalles presentados por Cardello-Smith en su demanda han generado una amplia discusión en torno al historial de comportamiento de Diddy, pues si bien el rapero ha mantenido su inocencia en este y otros casos, no es la primera vez que su nombre se ve envuelto en acusaciones de naturaleza sexual.

Las investigaciones actuales sobre tráfico de personas

Esta última acusación se suma a una serie de escándalos que han empañado la reputación de Sean Combs en los últimos años ya qiue en noviembre de 2023, Cassie Ventura, exnovia del rapero, lo acusó públicamente de violencia física y abuso emocional. El incidente generó una ola de críticas en redes sociales y aunque Combs resolvió la demanda mediante un acuerdo financiero, el impacto en su imagen pública fue significativo.

Además de esto, según varios informes de medios como "The Guardian" y "CNN", el rapero también está bajo investigación por su posible implicación en delitos relacionados con el tráfico de personas; si bien, los detalles de esta investigación aún no han sido revelados en su totalidad y, hasta el momento, no se han presentado cargos formales, ni declaraciones oficiales por parte del rapero.

Medios internacionales como han informado que la investigación se centra en posibles actividades ilícitas relacionadas con la explotación sexual y el tráfico de personas.

Este escándalo con Cassie, sumado a las recientes acusaciones de Cardello-Smith y otras demandas por conducta sexual inapropiada, han puesto en entredicho la carrera de uno de los empresarios más influyentes de la industria del entretenimiento. Aunque Combs ha seguido negando todas las acusaciones, sus esfuerzos por mantener una imagen pública intachable se han visto seriamente comprometidos.