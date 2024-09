Pepillo Origel revela frente a Gomita lo que odia de Ricardo Peralta: “Me choca cómo se viste”

Ricardo Peralta fue uno de los participantes más odiados de “La Casa de los Famosos México” por su actitud que le ganó fuertes críticas en redes sociales tanto de internautas como de otras celebridades que reprobaron sus comentarios y comportamiento. Entre ellos Juan José “Pepillo” Origel que más de una vez ha expresado todo lo que le disgusta del influencer, aunque en esta ocasión lo hizo frente a Gomita, quien formó una gran amistad con el creador de contenido en el reality show siendo parte del equipo Tierra.

Este domingo Ricardo Peralta se convirtió en el séptimo eliminado del reality show, algo que ha despertado el interés del público que espera ansioso la reacción del influencer a los comentarios negativos que ha recibido por su participación. Además, desean que se enfrente a algunas personalidades que se mostraron molestas por sus declaraciones, como “Pepillo” Origel, quien, incluso, advirtió que de ser invitado a su programa abandonaría el foro haciendo evidente lo que piensa sobre Peralta.

Pepillo Origel revela frente a Gomita lo que odia de Ricardo Peralta. Foto: IG @torpecillo

Pepillo Origel revela frente a Gomita lo que odia de Ricardo Peralta

Aracely Ordaz formó una gran amistad con Ricardo Peralta en el reality show y aunque se perfilaban para estar entre los favoritos de la segunda temporada, esto cambió debido a su alianza con Adrián Marcelo por la que recibieron una ola de críticas en el exterior debido a la manera en la que apoyaban los comentarios del youtuber regiomontano que fue señalado de promover la misoginia, el machismo, el bullying y la violencia de género en el programa.

Sigue leyendo:

Cecilia Galliano se burla de los polémicos gestos de Ricardo Peralta: VIDEO

Agustín se desmorona al ver que su equipo se deshizo, cree que lo van a expulsar pronto y comienza a llorar

Esto dañó la imagen y popularidad de Ricardo Peralta en el exterior, donde otros influencers y personalidades se mostraron molestos por sus comentarios. Este fue el caso de Juan José Origel, quien esta vez no dudó en admitir frente a Gomita todo aquello que le desagrada del influencer. “Yo no tengo nada en contra de él. Me choca cómo se viste y lo que no soporto es…”, dijo el conductor mientras se burlaba de los gestos del creador de contenido.

Pepillo Origel se niega a recibir a Ricardo Peralta en su programa

Los eliminados de “La Casa de los Famosos México” visitan algunos programas como parte del itinerario tras abandonar el programa y “Con permiso” es uno de los que destacan en la lista. Sin embargo, Pepillo Origel puntualizó en que no está de acuerdo en recibir a Ricardo Peralta y de asistir él no estaría presente ya que no lo soporta.