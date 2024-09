Él es Ricardo Hernández, el exparticipante de “La Academia” con el que Lolita Cortés habría tenido un intenso romance

Lolita Cortés ha sido parte del jurado en “La Academia” desde hace 20 años y su primera participación estuvo marcada por sus feroces críticas, además de los rumores que apuntaban a un torrido romance con uno de los participantes. El pasado domingo la actriz de teatro se reencontró con Ricardo Hernández y el nerviosismo que mostró dejó claro que existe una gran complicidad entre ellos que va más allá de las cámaras.

Ricardo Hernández participó en el reality show en 2004 durante la tercera generación, en la que Carlos Rivera resultó ganador. Aunque no se llevó la gloria, es recordado como el único participante que logró suavizar el corazón de Lolita Cortés con su atractivo físico y talento sobre el escenario, pues durante uno de los conciertos la llamada “Juez de hierro” cayó rendida ante los encantos del joven concursante y no dudó en expresarlo.

Originario de Tijuana, Baja California, Ricardo Hernández Quiñones encontró su pasión en la música desde temprana edad y fue así como en 2004 saltó a la fama con su participación en “La Academia”. Esto le abrió las puertas a otros proyectos como conductor, cantante y actor, entre éstos el más destacado fue “Betty en Nueva York”.

A 20 años de aquel polémico concierto, Ricardo Hernández sorprendió a Lolita Cortés el pasado domingo cuando subió al escenario de “La Academia” como parte de la presentación del proyecto “Generaciones Tour” que reúne a otros exacadémicos. La actriz de teatro musical se mostró sorprendida y nerviosa ante el encuentro, aunque no dudó en abrazar al cantante y expresarle su gran cariño.

En entrevista con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante para “El minuto que cambio mi destino”, Lolita Cortés habló sobre los grandes amores en su vida y calificó el romance como un "tropezón” y un “error” confirmando que sí existió algo más entre ellos. La actriz indicó que tal vez la intención del exalumno era aprovechar la fama de ella para impulsar su carrera en la industria, pero no resultó como esperaba.

Ese fue un tropezón, un error, una equivocación, ese fue… ni siquiera sé si fue una relación. Yo creo que fue una persona, 12 años menor que yo, yo creo que él imaginó que en algún momento yo lo iba a lanzar a la fama. No amigo, yo cuando hablé con él le dije: ‘Estás con la persona equivocada, yo hago teatro, en el teatro no tenemos fama, o sea, hacemos una carrera, pero no somos famosos. No soy con quien tú tienes que estar’ (…) Yo tenía 40 años y él 28, nada que ver.