Productor de "La Academia" descarta que Adrián Marcelo llegue al reality show: "no consentimos la violencia"

Desde que Adrián Marcelo abandonó "La Casa de los Famosos México" ha sido muy fuerte el rumor de que el influencer llegaría a la competencia, es decir, a TV Azteca para sumarse a "La Academia" aunque sin especificarse si como talento como cantante o como un juez invitado que se añadiera a las críticas de Lolita Cortés, Chiquis Rivera, Espinoza Paz o Arturo López Gavito. La situación se tornó en una fuerte polémica entre quienes apoyan al regiomontano y quienes condenan sus actos, pero el productor del reality show por fin habló sobre esta posibilidad.

Todo inició con un mensaje en X, antes Twitter, donde ante la salida de Adrián Marcelo del reality show de Televisa, se bromeó con la posibilidad de llevárselo a la competencia, pero ahora el productor de "La Academia", Andrés Tovar, aseguró que lo anterior no va a pasar y que ni siquiera se han planteado esta situación. Además, con toda la polémica que estalló dentro de "La Casa de los Famosos México" y en la que incluso se perdieron muchos patrocinios de marcas, reiteró que en su producción no se consiente la violencia de ningún tipo.

Recordemos que desde que el youtuber llegó al programa, su nombre causó revuelo por lo polémico que suele ser, esto además que desde las primeras semanas dentro del reality show comenzó a tener enfrentamientos, principalmente con Gala Montes a quien como un psicólogo titulado le cuestionó su depresión y otros problemas de la salud mental, además de promover la violencia de género, algo que ocasionó que hasta la Secretaría de las Mujeres de la CDMX hablara al respecto.

Andrés Tovar, productor de La Academia, descarta que Adrián Marcelo sea invitado al reality

En un evento realizado este fin de semana Andrés Tovar, también esposo de Maite Perroni, ofreció unas palabras para la prensa, donde indiscutiblemente fue cuestionado sobre el rumor que surgió en redes sociales de que el desertor de "La Casa de los Famosos México" vaya a llegar al programa de TV Ateca, destacando que de su parte y de la de la producción condenan la violencia.

"No, es una broma, o sea, la realidad es que nosotros no contemplamos ni consentimos ningún tipo de abuso ni ningún tipo de agresión, ni ningún tipo de violencia pasivo-agresiva, de ningún tipo. Entonces no estamos ahí ni lo consentimos ni a nivel de producción y mucho menos a nivel de pantalla", dijo en un encuentro con los medios.

Por otro lado, al ser cuestionado sobre la posibilidad que Adrián Marcelo se siente junto a lo jueces de "La Academia", aseguró que "eso no va a pasar"; de esta forma puso fin a las especulaciones sobre la posibilidad de que el programa sume a uno de los personajes más polémicos del momento.