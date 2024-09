Christian Nodal aparece solo en el bautizo de su sobrino, mientras Ángela Aguilar estaba con otro cantante

Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen siendo una de las parejas más vistas de todo México, pues esta vez han vuelto a ser tendencia por una posible pelea entre la pareja, pues la familia de Christian Nodal vivía un momento muy especial, peor brilló por la ausencia de Ángela Aguilar.

Y es que en las redes sociales Amely González Nodal nos mostró uno de los aspectos personales de su familia, pues se mostró como durante el bautizo de su hijo la familia Nodal está más unida que nunca.

Así, Cristy, mamá de Christian Nodal, mostró también cómo estuvo en el evento, pues ella y el cantante fueron los padrinos de su sobrino, llevándose a cabo en la catedral Cripta de Almudena, en España, donde el protagonista llevó un tradicional ropón blanco.

Así, Amely mostró en sus redes sociales a su hijo, de quien no se sabe mucho, pues en busca de respetar su intimidad, aún no se conoce el nombre o la identidad de su papá, por lo que se esperan más detalles próximamente.

La famosa paeja no estuvo reunida en el bautizo del sobrino de Noal/Créditos:@angela_aguilar_

¿Por qué Ángela Aguilar no asistió al bautizo del sobrino de Christian Nodal?

Una de las fotos más buscadas fue la de Ángela Aguilar y su esposo Christian Nodal juntos en uno de los eventos más importantes de la familia Nodal, pues su nula aparición fue de lo más comentado en redes sociales.

Y es que se sabe por diversos rumores que posiblemente no se llevan bien Ángela y la hermana de Christian Nodal, quien no estuvo por ejemplo en la boda de su hermano y Ángela Aguilar.

Fue desde entonces que posiblemente no se lleven bien la razón por la que su hermano no estaría en ningún evento donde Ángela Aguilar se encuentre, pues está seria del agrado de su ex cuñada, Cazzu mamá de Inti, hija de Nodal.

¿Dónde estaba Ángela Aguilar?

Mientras su esposo Christian Nodal estaba en uno de los eventos más importantes de su familia, como lo es el bautizo de su sobrino, su esposa estaba junto a un cantante méxico posando, pues así fue como lo publicó en su Instagram oficial, el cantante Felipe Botello con quien compartió una foto.

Y es que así se celebró el video oficial de su canción en colaboración con Ángela Aguilar, que está a anda de llegar a los dos millones de visualizaciones en Youtube, algo que no le gustaría a Nodal y que tampoco le gusto a sus seguidores en las redes sociales.