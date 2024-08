Kimberly “la más preciosa” se confiesa en vivo, asegura que su esposo la golpea

Kimberly Irene o más conocida como Kimberly “La más preciosa” está casada con Óscar Barajas y en uno de los matrimonios más sonados en las redes sociales, por su polémica relación, ya que a lo largo del tiempo sus fans han sido testigos de los problemas que viven día a día así como las discusiones que parecen nunca terminar.

Y es que la influencer nacida en Nuevo León es una de las integrantes más conocidas del famoso clan de “Las Pérdidas”, quien, si bien ha trabajado en dientes proyectas, es muy conocida por su relación con su esposo Óscar, ya que nunca han mostrado nada más allá de sus peleas.

Ya van varios meses que la pareja ha estado reviviendo polémicas, por una discusión que se vio en una transmisión en vivo a cargo del mismo Óscar, en la que se ha podido ver cómo se gritaban entre ellos muy molestos, lo que ha hecho que esta sea una de las situaciones más normales de ellos.

Ahí fue donde pudimos ver cómo es que Óscar le ha contado a sus seguidores que está siendo amenazado y que podría ir a la cárcel, tras ser presuntamente acusado de golpear a Kimberly, por lo que muestra su enojo e incluso se le corta la voz por tratar de no llorar en el video.

“Me estás amenazando de que me van a llevar a la cárcel y que ahí viene la patrulla. Kimberly está enojada por sus pedos personales y de pilón me embarra a mí y creo que no es justo”, mencionó Óscar.