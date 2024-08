Internautas se lanzan contra Suga de BTS por manejar scooter en estado de ebriedad y piden que deje banda de K-Pop

Min Yoongi, mejor conocido como Suga, ha ganado fama mundialmente por ser uno de los miembros de la banda BTS, pero también por sus canciones solistas "Haegeum" y "Daechwita", las cuales fueron elogiadas por sus excelentes habilidades para rapear. Sin embargo, recientemente se vio involucrado en un accidente, pues fue captado por las autoridades manejando un scooter en estado de ebriedad.

Aunque Suga no lastimó a nadie durante el accidente, fue detenido por la policía por manejar bajo la influencia de bebidas alcohólicas, ya que violó las leyes de tráfico. De hecho, cuando le hicieron la prueba de alcoholemia al cantante de BTS, este superó los 0.08 %.

Ante esta situación, el artista surcoreano ha pedido disculpas por los problemas que pudo ocasionar, pero no se salvó de las críticas y comentarios de algunos internautas, quienes lo calificaron de "irresponsable", ya que fue peligroso que manejara en ese estado.

Suga pidió disculpas al ARMY y a los afectados tras el accidente. (Créditos: Facebook / BTS)

Internautas se lanzan contra Suga tras accidente en scooter

Tras el accidente de Suga con su scooter eléctrico, algunos internautas se han lanzado en su contra. De hecho, algunos exigen que salga de BTS, pues consideran que manejar en estado de ebriedad da una muy mala imagen del "grupo de la nación". Incluso, algunos ARMY se han mostrado muy decepcionados de su actitud pues en este momento todos los miembros, excepto Jin, se encuentran cumpliendo con su servicio militar y están dando lo mejor de sí mismos.

"Amo a BTS, pero Suga fue irresponsable. Incluso es mi favorito, pero no voy a defender sus malas decisiones, así que tiene que pagar por ello", "Suga debería dejar BTS, da una mala imagen", "Suga se disculpó de inmediato, aceptó el castigo por sus acciones, le revocaron la licencia, pagó las multas, aprendió de ello y dijo que no lo volvería a hacer. Lo trataron como a cualquier otro ciudadano, caso cerrado" y "No importa, Suga está bien y eso es lo importante", fueron algunas de las diversas reacciones en la red.

La agencia de BTS y Suga también se disculpó en un comunicado. (Créditos: Facebook / BTS)

¿Suga de BTS podría salir del grupo tras el accidente?

A través de un comunicado la agencia que representa a Suga de BTS, BIG HIT, pidió disculpas por parte de su artista y aseguró que no volverá a ocurrir una situación así en un futuro, pues están conscientes de que pudo pasar algo más grave. "Pedimos disculpas por el accidente que sufrió el scooter eléctrico del miembro de BTS, Suga", detallaron.

Sin embargo, no hablaron sobre una expulsión del cantante, por lo que el ARMY podrá estar tranquilo pese a que muchos artistas que han tenido accidentes de tráfico terminan saliendo de sus agrupaciones, ya que la situación de Suga no fue grave y afortunadamente no hirió a terceros. Además, tuvo que pagar una multa y se quedó sin licencia para conducir.

