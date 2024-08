Policía revela VIDEO del momento previo al incidente de Suga de BTS, BigHit se disculpa

La noche de este martes se reportó que Suga de BTS sufrió un incidente después de salir a cenar, el rapero K-Pop fue atendido por un policía que rondaba cerca de su casa y tras sufrir una caída fue ayudado por el elemento; sin embargo, le aplicaron un test de alcoholemia y resultó en una multa.

Algunos medios coreanos han descrito el incidente como una DUI, una infracción por manejar después de beber vehículos y que también se aplica a transportes como motos o scooters. Las leyes coreanas de tránsito respecto a esta multa son tomadas muy en serio, por lo que algunos usuarios han criticado a Suga de BTS.

En redes sociales, el nombre de Suga ha estado en tendencias, pues el rapero de BTS se disculpó con sus fans de manera pública por sus acciones, ya que considera que fue irresponsable de su parte conducir después de beber un poco a una distancia corta de su casa.



Hasta ahora, la policía ha revelado que Suga de BTS registró un nivel de alcohol que resultó en una multa y la revocación de su licencia. A decir de su declaración, estaba frente a su casa cuando se cayó, pero no hubo daños de ningún tipo, pero por las leyes de tránsito tuvo que ser llevado a una estación de policía.

Sin embargo, se enfrentó a sospechas de si realmente estaba manejando un patín eléctrico y BigHit salió en su defensa para disculparse y aclarar que se trataba de un tipo scooter.

Policía revela el momento en que Suga de BTS conducía después de beber

En los medios coreanos también se reveló un video de las cámaras de seguridad por la zona donde conducía Suga de BTS, quien transitaba por una avenida en lo que parece ser un scooter con asiento. Aunque no se reveló el metraje completo, algunos usuarios han comenzado a especular si mintió sobre su ubicación exacta, pero no hay nada confirmado.



Suga de BTS ha sufrido duras críticas Foto: Especial

Algunas fans han salido en su defensa y aseguran que no fue nada grave y agradecen que esté en buenas condiciones, Suga de BTS declaró haber ido a cenar y beber un poco antes de irse a casa y explicó que desconocía que no podía subir a un scooter en dichas condiciones, pero asegura que no es ninguna excusa y actuará mejor en el futuro.

En el video que se reveló no se muestra ningún tipo de percance o peligro para Suga de BTS; sin embargo, las leyes coreanas son bastante estrictas respecto a conducir después de haber bebido. Hasta el momento, se desconoce si habrá algún tipo de sanción dado su estatus como servidor público como parte de su servicio militar, pero las fans han demostrado su apoyo y respaldo en redes sociales ante las duras críticas.