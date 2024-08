"Haz hecho mucho daño": Apio Quijano se lanza contra Shanik | VIDEO

La nueva temporada de "La Casa de los Famosos México" sigue generando bastantes reacciones en redes sociales gracias al desempeño que han tenido los habitantes del cuarto "Mar" y los del equipo "Tierra". En esta ocasión el que tomó la palabra fue Apio Quijano, participante de la primera edición del controversial reality show.

En 2023, Apio Quijano se ganó el cariño de todos los fans de "La Casa de los Famosos México" después del gran trabajo que hizo como integrante del "Team Infierno", por lo que sus recientes declaraciones no pasaron desapercibidas para nadie después de hablar de la participación de la periodista de espectáculos, Shanik Berman,

El pasado domingo 4 de agosto se celebró la segunda Gala de Eliminación de "La Casa de los Famosos México" donde los fans tomaron la decisión de eliminar a Shanik Berman, quien durante la primera semana se robó los reflectores por las entrevistas que les realizó a sus compañeros dentro del reality show.

Ante esta situación Apio Quijano, participante de la temporada 2023, subió un video en su cuenta en TikTok en el que habló de la estrategia que tuvo Shanik en las dos semanas que estuvo dentro del concurso de Televisa. Las declaraciones del cantante se volvieron virales en las distintas plataformas digitales.

Sin guardarse nada el cantante recordó que Shanik Berman lo criticó de manera fuerte cuando formó parte del elenco de "La Casa de los Famosos México". Apio Quijano aseguró que la conductora del "programa Hoy" lastimó a sus familiares con los comentarios que hizo.

"Habló muy mal de mi cuando yo estuve adentro. Shanik me criticaste y me tiraste a matar, me dijiste cosas horribles, lastimaste a mi familia", contó.