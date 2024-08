¿Qué pasará con el santuario de animales de Frank Cuesta tras su divorcio?

El canal de televisión Animal Planet se ha caracterizado por enseñar a las y los televidentes sobre la importancia de la naturaleza; por ello, expertos como Frank Cuesta se han convertido en figuras reconocidas por su lucha en pro de los animales y aunque el presentador ha demostrado su compromiso con la fundación de su "Santuario Libertad", éste parece estar a punto de desaparecer.

Hace algunos días se dio a conocer que Frank Cuesta se enfrenta a una crisis personal y profesional que podría costarle el refugio de animales que ha dedicado su vida a construir. Esta situación surge debido a un conflicto legal con su exesposa, la modelo tailandesa Intusmith “Yuyee”, quien busca quedarse con el terreno y se encuentra negada a venderlo para que regrese a Frank.

El "Santuario Libertad", situado a las afueras de Tailandia, abarca 37 hectáreas y alberga una variedad de especies animales rescatadas del comercio ilegal. Entre sus habitantes se encuentran nutrias, ciervos, avestruces, canguros, loros, conejos, tortugas, entre otras muchas especies, por lo que el lugar no solo es un refugio para estos animales, sino también un destino educativo y recreativo para el público, que puede visitar y aprender sobre la importancia de la conservación de la vida silvestre.

La incertidumbre sobre el futuro del santuario ha tenido un profundo impacto en Frank Cuesta, tanto emocional como mentalmente.

Refugio de Frank Cuesta en peligro de desaparecer

De acuerdo con información proporcionada por el propio Frank Cuesta, el terreno fue originalmente puesto a nombre de Yuyee debido a restricciones legales que le impedían ser el propietario como extranjero en Tailandia. El acuerdo inicial era que, eventualmente, el terreno pasaría a ser propiedad de sus hijos, asegurando así la continuidad del proyecto; sin embargo, Frank afirma que Yuyee ha puesto trabas en este proceso.

En una transmisión a través de la plataforma Kick, Frank reveló que su exesposa ahora exige un pago mensual de tres mil 500 euros (aproximadamente 729 mil pesos mexicanos) como renta para mantener el santuario en funcionamiento. En el video, el veterinario expresó su frustración al respecto, diciendo: "he intentado recomprarlo, no quieren que lo recompre, porque recomprarlo sería un millón de euros. El santuario no es mío, nunca será mío".

A pesar de las dificultades actuales, Frank Cuesta se mantiene optimista sobre el futuro. Ha expresado su determinación de continuar su trabajo de conservación, ya sea en el actual "Santuario Libertad" o en una nueva ubicación. Y es que su pasión por proteger a los animales y educar al público es evidente.

La importancia del "Santuario Libertad" de Frank Cuesta

Es así como la historia de Frank Cuesta ha resonado en la comunidad internacional, donde ha recibido mucho apoyo de seguidores y colegas en la conservación de vida silvestre, pues muchas personas han expresado su solidaridad y han pedido una solución justa que permita a Cuesta continuar su importante labor.

Según organismos internacionales, el "Santuario Libertad" de Frank Cuesta es una de las muchas iniciativas que buscan combatir el comercio ilegal de vida silvestre en el sudeste asiático, ya que esta región es un punto crítico para el tráfico de animales, con redes que explotan especies en peligro de extinción para el comercio de mascotas, la medicina tradicional y el consumo humano.

De la misma forma, el trabajo de Cuesta en el santuario no solo ha ayudado a rescatar y rehabilitar animales, sino que también ha educado al público sobre la importancia de la conservación y los peligros del comercio ilegal. Por ello, su labor ha sido reconocida internacionalmente, y la posible pérdida del santuario sería un golpe significativo para los esfuerzos de conservación en la región.

La legislación tailandesa sobre la propiedad de tierras por parte de extranjeros es estricta, lo que ha complicado la situación de Cuesta.

La situación también ha llamado la atención sobre la importancia de la planificación legal y financiera al establecer proyectos de conservación en el extranjero, ya que de no resolverse este conflicto en un plazo máximo de dos meses, Frank se verá obligado a buscar una nueva ubicación para establecer otro santuario, lo que representaría un desafío monumental tanto en términos de logística como de finanzas.