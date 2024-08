"Inaceptable e intolerable": Comunidad LGBTQ+ asegura que Ricardo Peralta no los representa tras "estrategia" contra Arath de la Torre

La Casa de los Famosos México se encuentra de nuevo ante la crítica del público, esto tras la Gala de Eliminación y la expulsión de la cuarta participante del reality show. Mientras hace unas semanas los familiares de los participantes compartían sus posicionamientos respecto a lo que pasa dentro de la vivienda, reclamos a los que se sumó la Secretaría de la Mujer de la Ciudad de México por los discursos de violencia de género hacia las concursantes mujeres, hoy es una Asociación Civil de la Comunidad LGBTQ+ quien mandó un comunicado.

Pues la noche del domingo la tensión aumentó entre dos de los participantes, Ricardo Peralta y Arath de la Torre, esto luego que el primero se posicionara en contra del nominado para reclamarle una supuesta discriminación con la que ni el conductor de "Hoy", ni el público, ni mucho menos la comunidad a la que pertenece estuvieron de acuerdo. En su discurso el influencer recordó que hace unas semanas el famoso le dijo que se sentía incómodo con su forma de vestir, haciendo referencia al look de marinero que lució en una de las galas de eliminación.

Arath de la Torre escuchó atento las palabras del miembro de Tierra. (Foto: IG @lacasafamososmx)

Cabe destacar que a lo largo de la última semana el creador de contenido adelantó a sus compañeros de cuarto, Tierra, que usaría este incidente para intentar sacar de la casa al contrincante de Mar y durante el posicionamiento de anoche recordó que su identidad de género es fluido no binario y resaltó que la expresión de género también va de la forma de vestirse. Fue entonces cuando Ricardo Peralta aseguró que ha luchado con esto toda su vida y no quisiera mandar un mensaje equivocado a sus fans.

Si bien durante el posicionamiento quiso evitar escuchar la réplica de Arath de la Torre, terminó por ser obligado por las reglas de la casa y allí el conductor comenzó a afirmar que su contrincante quería "voltearle a la gente", además que le pidió no jugar sucio, ya que jamás le ha faltado al respeto, en especial porque empatiza con la comunidad LGBTQ+.

"Los derechos de las personas LGBTTTIQ+ no son una estrategia", dice comunidad a Ricardo Peralta

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Asociación Civil Círculo Diverso, se deslindó de las declaraciones de Ricardo Peralta y además precisó que "los derechos de las personas LGBTTTIQ+ no son una estrategia", ya que verlo de esta manera es una forma de invalidar la lucha que por años millones de personas han tenido. "Posicionamientos mal intencionados como el de Ricardo Peralta el día de hoy, sólo contribuyen a la polarización social contra la diversidad sexual", se lee en el primer párrafo del mensaje.

Arath de la Torre le dijo a Ricardo Peralta que él no es Wendy Guevara. (Foto: IG @lacasafamososmx)

"Desde Círculo Diverso condenamos y reprobamos las desafortunadas declaraciones que ha emitido en televisión nacional Ricardo Peralta (Pepe) con la pretensión de atacar a otro participante del reality show 'La Casa de los Famosos México 2' en el que se encuentran actualmente participando", agregan.

Por otro lado, aseguraron que utilizar la "carta de homofobia" como "estrategia" con la intención de generar entre el público empatía y descalificar a otros participantes es una conducta que atenta e invalida la lucha que las personas LGBTTTIQ+ históricamente han sostenido por defender las identidades, expresiones, derechos y existencia. Sobre esto mismo, afirmaron que el participante de La Casa de los Famosos no es un vocero dentro de la comunidad.

"Que quede claro, los derechos de las personas LGBTTTIQ+ no son una estrategia, ni un comodín para uso a conveniencia en un concurso de televisión y Ricardo Peralta no representa y no es, ni será, vocero de las personas de la diversidad sexual; utilizar nuestras orientaciones, identidades y expresiones como estrategia de juego es completamente inaceptable e intolerable".

Comunidad LGBTQ+ pide a La Casa de los Famosos que sancionen a Ricardo Peralta

En el mismo comunicado Círculo Diverso hizo un llamado a la producción de "La Casa de los Famosos México 2", es decir, Grupo Televisa y Endemol México, "a tomar cartas en este asunto tan delicado y que atenta contra los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual y que aplique las sanciones a que haya lugar en contra de Ricardo Peralta, así como tomar medidas orientadas a evitar la repetición de esta y cualquier otra conducta que atente contra los derechos humanos de los diversos grupos de población y/o de cualquier participante de dicho reality show".

Finalmente, externaron que "Pepe" es sólo uno de los participantes que han caído en esta estrategia de desprestigio contra otros participantes y recordaron algunos de los otros comunicados que se han compartido desde que inició esta segunda temporada. "Ricardo Peralta no ha sido el único participante de este reality show que ha incurrido en conductas que vulneran los derechos humanos de otros participantes y que continúan estigmatizando temas como la salud mental y la salud sexual".