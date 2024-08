Las primeras palabras de Mariana Echevarría tras salir de La Casa de los Famosos México: "sentía que ya no encajaba"

Mariana Echeverría fue la cuarta eliminada después de permanecer 29 días en La Casa de los Famosos México segunda temporada. La conductora no logró que sus fans la salvaran y terminó siendo expulsada, algo que no esperaba, pues en días previos había dicho que estaba segura que sus seguidores votarían por ella una semana más, pero no fue así y ante su salida en sus primeras palabras se notó tranquila y lo primero que dijo fue que estar adentro es todo un reto.

Briggitte Bozzo, Mario Bezares, Mariana Echeverría y Gomita eran los nominados y esta semana pero la presentadora de Televisa no tuvo escapatoria de esta eliminatoria. Ahora la conductora tendrá que enfrentarse a la polémica generada en redes sociales después de algunas acciones y comentarios que hizo dentro de la casa y no fueron bien recibidos por el público.

Mariana Echeverría da sus primeras palabras tras ser eliminada

En la post gala junto a Cecilia Galliano y Mauricio Garza, Mariana Echeverría señaló que nunca hizo bullying, y que en lugar de eso hacía lo posible por sobrevivir. Sin embargo, a pesar de su salida comentó que fue un momento en el que sentía que ya no encajaba, pues no se "hallaba" ni con las chicas de Mar ni con los hombres de Tierra.

"Es bien complicado, lo tienen que vivir (...) sentía que ya no encajaba aquí, es que decía ya no me hallo ni con las niñas de 22 ni con los batos tampoco", comentó.

Echeverría indicó que fue muy difícil ser ella misma dentro de la casa, ya que todo el tiempo sintió una fuerte competencia entre los participantes por ver quién gana, lo que hace que además todo el tiempo estén hablando a las espaldas del otro. Agregó que nadie puede criticar los hechos hasta vivirlos, pues dijo que fue muy complicado estar adentro de la residencia.

Echeverría indicó que fue muy difícil ser ella misma dentro de la casa | Foto: YouTube La Casa de los Famosos

"Te lo juro que no puedes ser tu, no hay nada más qué hacer más que hablar y competencia a ver quién gana. Siempre me justificaba por lo que pasaba aquí adentro porque no se puede. Si haces algo traicionera, si aguantas te dicen mueble".

Se olvida de Adrián Marcelo

La también actriz no pudo evitar las lagrimas e indicó que si le dieran a escoger nuevamente estar con algunos de sus compañeros del equipo Tierra, elegiría a Agustín, Ricardo, Sian, y Gala, de quien dijo que a pesar de las peleas se llevaba muy bien con ella. A quienes dejó en el olvido y fueron a Adrián Marcelo, Gomita y Sabine, pues no empatizó del todo con ellos.

Recordó que por estar de lado de Adrián tuvo un enfrentamiento con Arath de la Torre algo que reconoció que fue un error ya que después se percató que el influencer ya había hecho las paces con el actor, mientras que ella ya había quedado mal y no tenía cómo solucionar los hechos.