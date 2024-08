Yeri Mua le responde a Agustín Fernández tras mencionar su pelea en la que Cry la defendió

“La Casa de los Famosos México” ha ganado gran popularidad por los constantes pleitos, declaraciones e intrigas entre sus participantes en las que, incluso, han involucrado a personalidades en el exterior. Como la más reciente de Agustín Fernández, quien reveló que tras ser rechazado por Yeri Mua tuvieron una intensa discusión en redes sociales en la que intervino el influencer Cry, quien tuvo un romance con la exreina de belleza.

Yeri Mua reacciona a las declaraciones de Agustín en LCDLF México

Durante una conversación entre Ricardo Peralta y Gomita sobre Yeri Mua, Agustín Fernández intervino para relatar que conoció a la influencer veracruzana en un club nocturno e intentó conquistarla. Aunque no resultó como esperaba ya que ella lo rechazó de inmediato argumentando que tuvo una mala experiencia en el pasado con un argentino, luego de ello, indicó el modelo, tuvieron una fuerte pelea en redes sociales en la que intervino Cry para defender a su ahora expareja.

Cry intervino en la pelea de Yeri Mua y Agustín Fernández para defender a la influencer. Foto: IG @cry_thereal

La exreina de belleza no dudó en responder y a través de TikTok dejó claro que no está dispuesta a tener un romance con Agustín Fernández, tal y como ya lo habría mencionado en su primer encuentro. “Guácala”, es el contundente mensaje que dejó Yeri Mua y que fue retomado por la creadora de contenido Dayane Chrissel en sus redes sociales al hablar del mediático pleito.

Yeri Mua asegura que a Agustín Fernández le gustan los hombres

La también cantante de reguetón no dudó en reaccionar a la controversia que se generó en redes sociales por el interés que ha mostrado Gomita por Agustín Fernández, aún cuando éste no le corresponde. Durante una transmisión en vivo, Yeri Mua aseguró que al modelo argentino le gustan los hombres y dijo tener pruebas debido a que conoce a las personas con las que se habría involucrado.

Yeri Mua asegura que a Agustín Fernández le gustan los hombres. Foto: IG @yerimua



“Al Agus le gustan los hombres, te digo porque yo sé y me consta, yo sé con qué personas a andado de este medio. Entonces sí me dio cringe que la Gomita anduviera de arrastrada detrás del Agus, ¿si se llama Agus, no? El güerejo que tiene la piel de Donald Trump toda naranjosa”, dijo la influencer.

Yeri Mua también tachó de “nefasto” al amigo de Nicola Porcella y aseguró que se involucra con las personas por conveniencia: “Bueno ese sí les puedo decir que es una lacra, no sé qué hace ahí, es un wey nefasto y anda de maya** cuando le conviene, cuando le conviene se mete con los gays, cuando le conviene se mete con las mujeres y cuando le conviene se mete con los hombres”.