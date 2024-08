Habitantes del cuarto Tierra planean una "fuerte broma" contra Gala Montes y Briggitte Bozzo, los acusan de violencia

Nuevamente los integrantes del cuarto "Tierra" de la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México" se colocaron en el ojo de huracán después de que saliera a la luz un video en el que planean hacerle una "broma" a las actrices, Gala Montes y Briggitte Bozzo, del cuarto "Mar".

A lo largo de las semanas de competencia los habitantes del cuarto "Tierra" han protagonizado varias polémicas contra sus "compañeros" de "Mar", generando bastante ruido en redes sociales pues los internautas aseguran que cada vez muestran su verdadera personalidad, convirtiéndolos en los favoritos para ser eliminados.

Foto: La Casa de los Famosos México

Tunden al cuarto "Tierra" por broma a Gala Montes y Briggitte Bozzo

La mañana de este miércoles 14 de agosto en redes sociales fue publicado un video que nuevamente pone en el ojo del huracán a todos los habitantes del cuarto "Tierra" por planear una "broma" contra Gala Montes y Briggitte Bozzo. Los fans aseguraron que todo se trata de una agresión física y no de una "broma".

En las imágenes vemos a Adrián Marcelo, Ricardo Peralta, Agustín, Sabine Moussier y Sian Chiong planeando una "broma" contra las habitantes del cuarto "Mar". Todos ellos hablan de arrojarles aceite caliente y golpear a las actrices de telenovelas.

Resulta que Adrián Marcelo y Agustín están planeando una "broma" contra Gala Montes y Briggitte Bozzo. En ese momento el famoso nacido en Argentina dice que lanzarán aceite caliente, mientras que el influencer pide que les den patadas. Los demás integrantes del cuarto "Tierra" comienzan a reír.

"Seguro va a ser el pico más alto de rating de este programa", dice Adrián Marcelo.

Como era de esperarse el video protagonizado por los del cuarto "Tierra" no pasó desapercibido para nadie pues los internautas dijeron que eso no era una "broma" ya que incitaba a la violencia contra las mujeres. Otros pidieron que la producción de "La Casa de los Famosos" no permita ese tipo de comentarios entre los participantes.

¿Quiénes son del cuarto Tierra en LCDLF México?

En la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México" los participantes fueron divididos en dos cuartos: "Mar" y "Tierra". Los habitantes que conforman la habitación "Tierra" son: Adrián Marcelo, Marian Echeverría, Sabine Moussier, Sian Chiong, Agustín, Ricardo Peralta y Potro (eliminado).