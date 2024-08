La mañana de este sábado 10 de agosto se dio a conocer que el actor de doblaje, Alfonso "N", quien diera voz a personajes como Shrek y Bugs Bunny, fue detenido en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México bajo los supuestos cargos de abuso sexual en contra de una joven que fue su alumna, la detención fue realizada por la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), mientras el actor se preparaba para viajar a Colombia.

Según los informes, la acusación proviene de un incidente ocurrido durante una clase de doblaje que impartía a la víctima en su domicilio, ubicado en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc. La presunta víctima, cuya identidad se ha mantenido en reserva por razones de seguridad, presentó la denuncia en 2022, alegando que Alfonso "N" realizó tocamientos indebidos durante una práctica actoral.

La orden de aprehensión fue emitida después de una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México. Los investigadores realizaron diversas diligencias, incluyendo entrevistas, pruebas periciales y recopilación de testimonios, antes de proceder con la detención del actor. Tras su arresto, Alfonso "N" fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde enfrentará su audiencia inicial ante un juez, quien determinará si debe permanecer en prisión preventiva durante el proceso judicial.

Poco después de su detención, un video fue difundido en redes sociales en el que Alfonso "N", visiblemente alterado, intentó explicar su versión de los hechos. En la grabación, publicada originalmente en la página de Facebook "Híbrido Radio Mx" y difundida ampliamente por el periodista Carlos Jiménez y negó categóricamente las acusaciones, alegando que todo se trataba de un malentendido.

En sus palabras, mencionó que el supuesto "abuso" consistió en decirle a una alumna "aprieta el cu**" durante un ejercicio actoral, una instrucción que, según él, es común en la enseñanza de la actuación y que él mismo recibió en su formación profesional. De la misma forma, declaró que dentro de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) existe una comisión de género que "se ha dedicado a acusar de acoso y de agresión sexual a todo el mundo".

Después, procedió a explicar que el padre de la presunta víctima es un abogado que se encargó de fabricar versiones falsas de abuso hacia otras alumnas e incluso llegó a amenazarlo afirmando que tenían localizado su domicilio:

Después el abogado que es su papá, se dedicó a mentir, que yo le pellizqué los glúteos, que yo le puse las manos en el pecho, que a otra niña yo le metí la mano en la ingle, o sea una bola de mentiras, me amenazó el señor, me dijo en donde vivía, que me tenía localizado".