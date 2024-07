Culpan a Dani Flow de que Aleks Syntek perdiera su cuenta de TikTok tras criticas al reguetón

Aleks Syntek ha dado de qué hablar por las críticas que ha lanzado contra el género urbano y algunos de sus artistas, entre ellos Dani Flow a quien ahora culpan de haber usado su influencia en redes sociales para hacer que el también compositor perdiera su cuenta de TikTok ya que habría pedido a sus casi 6 millones de seguidores en la misma red social que reportaran el perfil del cantante como “inapropiado”.

Culpan a Dani Flow de que Aleks Syntek perdiera su cuenta de TikTok

El intérprete de “Te soñé” ha lanzado fuertes críticas a Dani Flow al hablar sobre supuestas dificultades en su infancia como el motivo para crear polémicas canciones. Ante esto, la voz de “Reggaetón Champagne” no dudó en defenderse criticando el físico de Syntek y comparándolo con personajes de caricatura logrando afectar de manera importante al intérprete.

Culpan a Dani Flow de que Aleks Syntek perdiera su cuenta de TikTok. Foto: IG @syntekoficial

Así lo reveló una fuente cercana a Aleks Syntek en entrevista para TVNotas, quien también señaló a Dani Flow de usar su influencia en redes sociales para que el compositor perdiera su cuenta de TikTok ya que le habría pedido a sus casi 6 millones de seguidores que reportaran la cuenta del cantante por supuesto contenido “inapropiado”.

“A finales del año pasado, Aleks perdió su cuenta de TikTok con medio millón de seguidores por culpa de Dani. Este, en sus conciertos, comenzó a pedir que reportaran el perfil de Syntek como inapropiado (…) Imagínate la lucha tan baja y el poder que tuvo Dani, que en tres días le cayeron como 2 mil denuncias a Aleks totalmente infundadas ya que este último nunca ha publicado nada inapropiado. Ante tal cantidad de acusaciones, la plataforma le retiró la cuenta a Syntek sin que pudiera hacer algo al respecto”, reveló la fuente.

Añadió: “Esto afectó a Aleks, quien hasta el momento no ha podido recuperar la cantidad de seguidores. Trata de restarle importancia porque, ante todo, está su paz mental. Aunque está al tanto de que Dani lo tiene en la mira y no deja de hablar mal de él, sabe que hace las cosas bien, que no promueve esos contenidos negativos y que las cosas caerán por su propio peso”.

Aleks Syntek ha lanzado fuertes críticas tanto al género urbano como a Dani Flow. Foto: IG @daniflowmx

Rivalidad entre Dani Flow y Aleks Syntek

Aleks Syntek se colocó en medio de la polémica luego de que exigiera multas a los establecimientos que pusieran reguetón al considerarla “inadecuada” para los niños y familias. Pese a las críticas, el cantante no se detuvo y en X, antes Twitter, compartió un mensaje en el que afirma que el género “viene d los simios” y se lanzó contra cantantes como Bad Bunny J Balvin.

“Si los reggaetoneros quieren seguir diciendo groserías en todas sus canciones es cosa de ellos. Cuando yo hablo de regulación es cuando tú llegas a un restaurante a las 10 de la mañana donde haya abuelos, papás, niños y está el perreo intenso a todo volumen (…) Lo mismo pasa en centros comerciales, parques de diversiones, en el aeropuerto porque es invasivo. Eso se llama regulación”, dijo en entrevista con Pedro Prieto.

Aunque la rivalidad con Dani Flow comenzó cuando Syntek escuchó el fragmento de una de sus canciones durante una entrevista con el influencer Aldair Leal: “Habrá que ver que infancia tuvo ese chavo para entenderlo porque seguramente creció bajo cierto, le faltó amor”.