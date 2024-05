¿No que no? Aleks Syntek no se cierra a hacer corridos tumbados al estilo Peso Pluma

Bien lo dice el refrán “más pronto cae un hablador que un cojo” y eso sucedería con el cantante Aleks Syntek, quien confesó que ya no descarta sumarse a los corridos tumbados, género musical que previamente criticó al igual que el reguetón. Por su postura contra este tipo de música, ha sido blanco de críticas, mismas que resurgen porque su cambio de opinión.

El intérprete de “Duele el amor” abordó el tema en el podcast “Más Pedido” que conduce Gabo Ramos, recordando que hasta su mánager lo animó a adentrarse a otros géneros para no sólo enfocarse en el pop y rock latino. “Siento que son shows diferentes y públicos diferentes (..). No encajamos, oigo su rollo, se me hace loquísimo, pero no me siento cantando eso”, expuso inicialmente el cantautor al ser cuestionado de hacer una alianza con Dani Flow.

Aleks Syntek es conocido por su música pop rock, pero dejó entrever que podría incursionar en otros géneros musicales. Foto: Instagram Aleks Syntek.

Aleks Syntek y su postura ante la música urbana y los corridos tumbados

Aleks Syntek incluso recordó que los seguidores de Dani Flow pidieron que hicieran una colaboración, pero sus fans de antaño no estuvieron de acuerdo, así que tuvo en claro que ser fiel a su estilo es lo mejor. “De entrada, sabes que no me va la música urbana”, le expuso el cantante al conductor, destacando “y, de paso, cantar ese tipo de canciones, no es lo mío”.

Tras hablar de la música urbana, el cantautor también habló de los corridos tumbados, que son liderados por Peso Pluma, y expuso que es música de moda y, por lo mismo, es música pasajera. “Ahorita está muy en boga y como que todos están corriendo para hacer colaboraciones con cantantes de corridos, pero yo, si te fijas, siempre he sido muy fiel a mi música (...), son canciones que son sonido Syntek, no tienen un sonido de moda”.

¿Listo para los corridos tumbados?

Para saber la postura definitiva de Aleks Syntek acerca de los corridos tumbados, Gabo Ramos le pregunta directamente “el corrido tumbado también es algo que está ahorita sonado, ¿te ves ahí o no?”. Ante esto, el cantante destacó “me encanta la música mexicana, pero, sí, me reservó a tocar lo que me gusta a tocar, que es pop rock”.

Tras responder esto, el compositor admitió que contemplaría incursionar en los corridos tumbados, si le llegan al precio. Sin embargo, no reveló cuánto dinero tendrían que ofrecerle para dejar de lado su esencia musical.