Mimí de Flans se lanza contra Aleks Syntek por tirar disco de Karol G al inodoro

Aleks Syntek sigue dando de qué hablar por sus declaraciones contra el reguetón y esta vez Mimí, integrante de Flans, se sumaron a las críticas reprobando lo que hizo el cantante al lanzar un disco de Karol G al inodoro. Las cantantes calificaron como “desafortunados” los comentarios del también compositor, quien ha exigido que se regule la música urbana en lugares públicos.

Mimí de Flans se lanza contra Alex Syntek

Durante una conferencia de prensa retomada por “Ventaneando”, Mimí tomó su turno el micrófono para expresar su desacuerdo en las declaraciones de Aleks Syntec sobre el reguetón y puntualizaron en respetar todos los géneros. Además, las integrantes de Flans no descartan integrar una canción de reguetón a su repertorio para sus siguientes presentaciones.

Sigue leyendo:

Aleks Syntek tira al inodoro un disco de Karol G y salva a Danna Paola: "no es para alguien de mi edad" | VIDEO

Aleks Syntek manda mensajes en redes sociales a sus fans: "No estoy haciendo berrinches"

“Yo creo que lo primero hoy, mañana, ayer, pasado mañana, dentro de 50 años es el ‘respeto al derecho ajeno es la paz’. No toda la música le puede gustar a todo el mundo, yo te puedo hablar a título personal ‘tal me gusta y tal no me gusta’, pero de ahí a decir ‘esta música es mala’, pues quién fregados soy yo para decir que es mala. Yo creo que fue desafortunada esa reacción”, indicó Mimí.

¿Qué dijo Aleks Syntek?

En una entrevista para el podcast “El podcast + perdido”, Syntek realizó una dinámica en la que tenía que elegir entre discos que guardaría para su colección y los que desecharía, siendo el de Karol G el único que lanzó al inodoro mientras pedía a los fans de la cantante colombiana no ser “funado” por su decisión.

“Fíjate que no me entra. No me entra porque no me identifico con las canciones, sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos de ahora, pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad”, así justificó el cantante la decisión con la que dividió opiniones entre redes sociales entre quienes lo criticaron y los internautas que lo apoyaron.

Esta no es la primera vez que el intérprete de “Te soñé” hace críticas a canciones de reguetón, pues en el pasado expresó que el género “viene de los simios” y exigió que se regulara el contenido de las canciones en lugares públicos donde hay niños. Ante esto, algunos artistas no han dudado en responder como Bad Bunny, Arcángel y El Chombo calificándolo de “envidioso” y pidiendo tolerancia de su parte.