Fans arremeten contra Nodal por presumir a Ángela Aguilar: "lo peor, a su niña ni la menciona"

El noviazgo de Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue dejando mucho de que hablar. Cuando parecía que las polémicas sobre su relación estaba por terminar, llegó una nueva foto del cantante de regional mexicano para volver a encender los focos de "odio" por parte de los fans. En esta ocasión tiene que ver el mensaje que le dejó a su novia en redes sociales, mismo que no ha hecho con su hija de que se separó de Cazzu.

El cantante de 'Botella tras botella' dejó una postal donde Ángela aparece sentada en sus piernas en un avión privado. En la parte inferior de dicha foto veía el mensaje "Extrañándote con locura. Vida mía". Este mensaje causó enfado entre los fans, ya que desde que se separó de Cazzu jamás ha expresado que extraña a su hija. El único momento en el que compartió un mensaje de su hija fue en el Día del Padre.

Fans arremeten con Nodal por no exponer sus sentimientos por su hija (FB: Mi pareja perfecta)

Critican a Nodal por "olvidarse" de Inti

Actualmente Christian y Ángela están distanciados por temas profesionales. Por un lado el ex de Belinda se encuentra en Europa con su gira, mientras que Aguilar está de gira en México y Estados Unidos. Gracias a la distancia, Nodal decidió expresar que extraña mucho a su novia. Para mostrarle dicho sentimiento, el cantante compartió una foto en un avión privado. La hija de Pepe Aguilar está sentada en sus piernas.

El mensaje de "extrañándote con locura, vida mía" hizo que el mundo entero se fuera contra el intérprete de 'Botella tras botella' por no extrañar a su hija. Se tiene que recordar que desde que se distanció de Cazzu no ha hecho una publicación donde indique que extraña a su hija, quien debería de ser el verdadero amor de su vida.

La gente de redes sociales piensa que Nodal va a pagar caro todo lo que hace ahora (FB: Mi pareja perfecta)

Fans de Nodal molestos por no saber de Inti

Después de ver la foto, algunos internautas compartieron su punto de vista en la publicación que realizó la página de Facebook 'Mi pareja perfecta'. En esta publicación se dejó claro que nunca había expresado que extra a Inti. Los comentarios de los internautas no tiene piedad contra el novio de Ángela.

"La va a pagar caro Nodal por estar jugando con mujeres y lo peor, a su niña ni la menciona", dijo una internauta para presentar su enfado por no mostrarse como un padre que extra a su hija en redes sociales.

Fan considera que se debe olvidar el tema (FB: Mi pareja perfecta)

Algunos otros comentarios hacen referencia a que ya se debe olvidar el tema del noviazgo de Nodal y Ángela. Además de dejar claro que no tiene importancia si le manda mensajes a Inti en redes sociales ya que no sabe leer y no tiene redes sociales para enterarse de lo que pasa en la vida en internet.

"Seguro su hija tiene celular con redes sociales como para mandarle mensaje de que la extra", dijo otro internauta.