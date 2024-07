Sale a la luz antiguo video en donde Ángela Aguilar y Nodal revelan que se extrañan: “siempre fue ella”

Ángela Aguilar y Christian Nodal además de ser dos grandes estrellas de la música mexicana, se han convertido en personas mediáticas dentro del espectáculo debido a las polémicas en las que se han visto involucradas y con más razón ahora que anunciaron que están juntos y que siempre se han amado.

Fue durante los primeros días de junio del 2024 cuando Ángela y Christian Nodal confirmaron su relación sentimental, ante las críticas de millones de personas que no aceptaban que los jóvenes ahora estuvieran probando suerte y aceptando sus verdaderos sentimientos.

Ángela Aguilar y Nodal ahora son novios.

¿Nodal y Ángela Aguilar siempre se extrañaron?

En un nuevo video que recientemente salió a la luz, se dio a conocer una pasada entrevista de Nodal en el programa de radio del locutor Piolín, ahí le hacen una videollamada a Ángela Aguilar y ella menciona que Christian Nodal siempre la extraña, por lo que los usuarios de redes sociales puntualizaron en que siempre fue ella el amor de su vida.

Es importante destacar que estas declaraciones no son tomadas de la mejor manera por la audiencia, quien menciona que Nodal no ha sido sincero con sus relaciones en el pasado, es decir que no fue real con Belinda con quien incluso pidió matrimonio y tampoco con Cazzu con quien tuvo una bebé.

Siempre han estado en contacto.

¿Cuándo se enamoraron Ángela Aguilar y Nodal?

Las especulaciones sobre que estaban juntos salieron después de que Nodal y Cazzu hicieran público que estaba separados, a pesar de tener a una bebé llamada Inti de menos de un año. Fue entonces cuando los rumores sobre que algo pasaba con el cantante y Ángela Aguilar se hicieron más fuertes al ser descubiertos paseando por Italia y París.

Christian Nodal y Ángela Aguilar no tuvieron otra alternativa más que hacer público su noviazgo, pero además utilizaron palabras en donde describían que su amor había nacido desde años antes y que solo estaban retomando algo que dejaron inconcluso, es decir que se amaban desde que se conocieron.

Es una de las parejas más polémicas del momento.

¿Por qué están separados Ángela Aguilar y Nodal?

Aunque Nodal y Ángela Aguilar se han dicho bastante enamorados uno del otro, ahora están separados y la razón es porque cada uno cumple con su trabajo en diversos países, la chica está con su familia en Estados Unidos, en donde lleva a cabo el espectáculo “Jaripeo hasta los huesos” al lado de su padre Pepe Aguilar, mientras que el sonorense ahora lleva a cabo conciertos en Europa, pero cada uno se toma un momento dentro del show para gritar lo mucho que extraña a su pareja.