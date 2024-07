Sabrina Sabrok defiende a Irina Baeva por críticas en "Aventurera" y revela bajo qué condiciones ella sería Elena Tejero

Han pasado un par de semanas desde el estreno de "Aventurera", uno de los proyectos más icónicos y ambiciosos bajo el protagónico de Irina Baeva y la producción de Juan Osorio que, a diferencia de otras puestas en escena, no ha tenido el mejor recibimiento del público y con duras críticas hacia la actriz rusa que está interpretando a Elena Tejero. Tras esto, muchas figuras del espectáculo han salido a defender a la prometida de Gabriel Soto, quien por cierto también se enfrenta a rumores de un supuesto truene con el actor.

Una de las más recientes en dar su punto de vista fue Sabrina Sabrok, quien en un breve encuentro con los medios defendió el trabajo que está realizando Irina Baeva como actriz, cantante y bailarina en "Aventurera". Además, ante el cuestionamiento de la prensa ella aseguró que interpretaría el rol principal bajo estrictas condiciones que poco se ajustan a la versión original, pues reconoció que uno de sus talentos está precisamente en la danza, algo que se le ha criticado a la actriz.

Irina Baeva caracterizada para el musical. (Foto: IG @aventureramusical)

Sabrina Sabrok defiende a Irina Baeva de las críticas por su interpretación en Aventurera

Las críticas tras el estreno de "Aventurera" en contra de Irina Baeva se han centrado particularmente en su forma de bailar, pues muchas figuras como Niurka, aseguran que le hace falta la sensualidad de la sangre latina para lograr darle vida al papel protagónico. Sobre esto mismo fue cuestionada la actriz argentina, quien no dudó en defender a la prometida de Gabriel Soto.

"Aunque no baile ella está hermosa, la verdad. Y aunque se quede parada así, yo creo que todo el mundo la quiere ver porque también no se trata de eso, cada estilo es diferente. Si buscan una latina, obviamente va a bailar más, una rusa no va a bailar tanto, pero se va a ver hermosa, quién no quisiera estar como ella", dijo.

¿Sabrina Sabrok interesada en interpretar a Elena Tejero en Aventurera?

En ese mismo encuentro con los medios, Sabrina Sabrok fue cuestionada sobre la posibilidad de llegar a esta obra musical en algún punto de su carrera y aunque aseguró que gracias a su talento con el baile lo lograría, afirmó que la cumbia presentes en "Aventurera" no son de su total agrado. Ante ello, destacó que sólo se transformaría en Elena Tejero si fuera una mujer más rockera.

Sigue la polémica para Irina Baeva. (Foto: IG @aventureramusical)

"Bueno, yo sí bailo, pero a mí me gusta el rock. A mí me gusta la música más pesada, el heavy metal y todo eso; tendría que ser una Aventurera más rockera, más fuerte, más heavy, una onda así la verdad", contó.

Finalmente, aseguró que si "Aventurera" se centrara en este género musical, ya que no le gusta la cumbia, sí se atrevería a pedirle una oportunidad a Juan Osorio para que la llevara al protagónico. "No me gusta el reguetón, no me gusta la cumbia, no me gusta nada de eso. Entonces si fuera algo de rock, heavy metal, algo así sí. Exacto, la Aventurera sadomasoquista, rockera, triple X", concluyó.