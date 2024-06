Niurka Marcos le responde a Juan Osorio: "no pudiste lograr que Irina interpretara a una vedette"

La mañana de este sábado 29 de junio la famosa vedette, Niurka Marcos se convirtió en tendencia en redes sociales después de responderle de manera contundente a Juan Osorio, su expareja sentimental y actual productor de la obra de teatro "Aventurera".

A lo largo de esta semana la bailarina nacida en Cuba criticó de fuerte manera a Irina Baeva como la nueva "Aventurera". Ante esta situación, Juan Osorio, productor de la obra de teatro, le dijo que no se olvidara que ella también tuvo que tocar puertas para consolidarse en la industria.

La modelo está en el ojo del huracán. Foto: Instagram/@niurka.oficial

Niurka le responde a Juan Osorio

En un video compartido por el programa matutino "Sale El Sol", Niurka Marcos no se guardó nada y le dijo a Juan Osorio, su expareja sentimental, que él no le dio su primera oportunidad como lo confirmó en un reciente encuentro con la prensa. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas para nadie.

En este sentido la exprotagonista de "Aventurera" le dijo a Juan Osorio que no ha "llevado" a nadie al estrellato, pues su talento es hacer telenovelas y no teatro. Le recordó que su trabajo con Irina Baeva en "Aventurera" no es mejor pues no consiguió que fuera la mejor vedette.

"No has hecho a nadie, haces telenovelas, teatro no. Ya no deberías adjudicarte el talento ajeno. No pudiste lograr que Irina interpretara a una vedette", dijo.

¿Qué le dijo Juan Osorio a Niurka?

En una entrevista con distintos medios de la farándula, Juan Osorio, productor de "Aventurera", reprobó los mensajes de Niurka Marcos hacía Irina Baeva, protagonista de la obra de teatro. El productor de telenovelas le envió un contundente mensaje a su ex.