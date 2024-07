María Félix felicitó a Edith González en el estreno de "Aventurera", pero también le hizo un comentario predictivo

Edith González fue la primera “Aventurera” elegida por la fallecida actriz Carmen Salinas, quien dirigió la obra por más de 10 años a partir de 1997. Su participación en este espectáculo fue de los más ovacionados en aquella época y hasta la actualidad, y es que la actriz sorprendió por su forma de bailar, actuar y para desenvolverse en el escenario. María Félix fue una de las personalidades que aplaudieron su trabajo, pero además de eso en el estreno le hizo un comentario que más adelante se convertiría en una predicción hecha realidad.

"La Doña" acudió a la celebración por las 200 representaciones de "Aventurera" acompañada de su entrañable amigo y director, Ernesto Alonso. Durante el espectáculo, la actriz del cine de oro, mostró su agrado y entusiasmo por cada una de las escenas que se presentaban pero especialmente por el trabajo de Edith, a quien apreciaba mucho y tenía un cariño especial.

La misma Edith González contó cuáles fueron las palabras que le dijo María Félix después de presentar la obra, y aunque en ese instante se mostró muy emocionada de tan humilde gesto que le hizo una de las personalidades mexicanas más importantes de esa época y hasta ese momento, en realidad se trató de un comentario premonitorio.

"Me estima mucho La Doña, ella casi no es de tocar a la gente, pero me puso la mano y me dijo estás preciosa lo hiciste muy bien, es muy bonito trabajo y después me dijo 'cuídate, cuídate, cuídate mucho'", fueron las palabras que María le dijo a Edith mientras sostenía sus mejillas en un acto cariñoso.