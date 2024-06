¿Se va de Aventurera? Juan Osorio define el futuro de Irina Baeva en la obra de teatro

Hace una semana se estrenó la nueva versión de la obra de teatro "Aventurera" protagonizada por Irina Baeva. A partir de ese momento la puesta en escena se ha robado los reflectores por los mensajes negativos que ha recibido la estrella nacida en Rusia, pues muchos aseguran que no canta ni baila.

Ante esta situación Juan Osorio, productor de la nueva "Aventurera", concedió una entrevista en la que habló por primera vez de su nuevo proyecto, asegurando que está acostumbrado a la critica y defendió el trabajo que está realizando Irina Baeva como la nueva protagonista de la obra de teatro.

En una entrevista con distintos medios de la farándula, compartida en el canal de YouTube de "delarosa.tv", Juan Osorio fue cuestionado por toda la polémica que ha surgido sobre el trabajo de Irina Baeva como la nueva protagonista de la obra de teatro "Aventurera", una de las más populares en nuestro país.

Sin guardarse nada el productor de teatro y televisión dijo que actualmente tiene un contrato por lo que no es momento de pensar en cambios en "Aventurera". Recordó que es una temporada corta, pero aún así seguirá apoyando a la actriz nacida en Rusia.

"Tenemos un contrato, no creo que sea momento de bajarse ni ella ni yo. No es larga temporada, es corta, pero la vamos a cumplir. No voy a quitar el apoyo a Irina", contó.