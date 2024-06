Niurka le responde a Juan Osorio: "Él necesita manipular todo y yo soy lo único que no ha podido controlar"

Niurka es una de las mujeres más conocidas y polémicas de la farándula en México. Gracias a su forma de ver y vivir el mundo, la cubana siempre ha dejado de qué hablar. Ahora decidió responder a los comentarios que lanzaron Irina y Juan Osorio para dejar claro su punto de vista sobre quién es quién en este mundo.

La presentadora de 'Sueltos en Cabo' acudió a 'El minuto que cambió mi destino' para hablar con Gustavo Adolfo Infante sobre diversos temas que aquejan a la que fuera vedette por muchos años. Uno de los temas que no se podían quedar fuera de la conversación tenía que ver con Juan Osorio, quien fuera su pareja. Niurka lo tiene claro, le agradece todo lo que hizo por ella, pero le dejó claro que fue lo único que no pudo controlar.

Niurka no se limita a la hora de hablar Juan Osorio

Juan Osorio se lanza contra Niurka tras críticas por "Aventurera"

En días pasados el productor de televisión se le fue a la yugular después de que la cubana criticara la actuación de Irina como 'Aventurera', ya que la rusa no es una vedette. Ante este comentario, Juan Osorio decidió atacar a la que fuera su pareja hace algunos años indicando que si no fuera por él no sería la famosa que es en la actualidad.

"La señora también, esta que tanto está hablando, ¿quién fue el que le dio su oportunidad? ¿Quién la llevó con Carmen Salinas y le tocó la puerta a Carmen salinas para que le diera la oportunidad? no nos olvidemos que hay que ser agradecidos en la vida", dijo Juan Osorio a los medios de comunicación.

Niurka no dudó en arremeter contra Juan Osorio

Niurka le responde a Juan Osorio: "soy lo único que no ha podido controlar"

Después de las declaraciones de Juan Osorio, Niurka acudió a la entrevista con Gustavo Adolfo Infante para hablar sobre muchos temas de la vida. Era inevitable tocar al papá de Emilio Osorio, quien terminaría siendo duramente criticado por la cubana. La vedette explicó uno de los defectos del productor.

"Uno de sus defectos es que dice: 'sin mí no eres nadie'. No, sin ti, soy Niurka Marcos y sin ti es toda la gente que te rodea con las que tú has trabajado durante años y que tú también las necesitas y que te has vuelto dependiente de las personas", comenzó Niurka.

Cuando terminó de hablar del discurso de Juan Osorio sobre la importancia en la vida de las personas por encaminarlas, por darles esa primera oportunidad y ponerlos en el escenario. Niurka decidió irse a la yugular y dejar claro que el productor tiene que controlar todo en la vida, necesita ser manipulador, pero ella puede asegurar que fue lo único que no logró controlar.

"Él (Juan Osorio) necesita manipular todo y yo soy lo único en la vida de Juan Osorio que no ha podido controlar (...) no te puedes adjudicar el esfuerzo de los demás, no puedes titular a tu capricho a nadie, porque no eres Dios, eres un productor talentoso, pero no eres Dios", dijo Niurka.