Juan Osorio explota contra Niurka, y asegura que Irina Baeva se queda en "Aventurera"

Niurka, con esa polémica que siempre la ha caracterizado, publicó un video a través de sus canales oficiales en redes donde aseguró que el papel de Irina Baeva en la nueva obra de "Aventurera", montada por el productor Juan Osorio y esteralizada por la actriz rusa para la nueva temporada.

"Aventurera es una obra a la que Carmen Salinas le dio un plus y sí, sin que se ofendan porque no representan, porque no responden a las exigencias de Aventurera, pueden ser muy exitosos los compañeros que están en este momento en la obra, en sus mundos en sus roles, pero no responden a las exigencias de aventurera", dijo la cubana.

También le echó algunas palabras a Juan Osorio, a quien le dijo que no siempre lo que toca que convierte en oro, y estaba empezando a subestimar a las personas del público. Agregó que todo el público ya se había dado cuenta de que Irina no es una vedette.

La actriz cubana aseguró que Irina no es una vedette. Crédito: Niurka

Juan Osorio responde a los ataques de Niurka en contra de su obra

Al respecto, fue Juan Osorio el que salió en defensa de Irina Baeva. Aseguró que se trata de una temporada corta, pero que se cumplirá definitivamente porque no quieren defraudar al público. Agregó también que no se le quitará el apoyo a Irina Baeva y continuarán empujando su éxito.

En este contexto también agregó que se tiene un contrato firmado y no es momento de bajarse del barco, por lo que ninguno de los dos van a irse de la obra, por último, aseguró que la compañía tiene confianza en todos los actores involucrados en la puesta en escena.

“Denle chance que madure, Denle chance a Irina que agarre confianza, el compromiso de estar en un escenario y tenerlos a todos ustedes enfrente no es fácil ya quiero verme yo con la tanga trabajando”, fueron las palabras que ofreció el famoso productor de televisión y teatro.