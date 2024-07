Raúl Magaña desmiente a Mariana Echeverría y hace fuertes declaraciones: "Es una mujer que tiene muchas broncas"

Mariana Echeverría fue una de las conductoras más queridas del programa “Se Vale” hace más de 10 años, contrario a lo que sucede actualmente en “La Casa de los Famosos México” en la que el público ha exigido su salida. Ante la polémica que ha generado, el conductor Raúl Magaña decidió desmentir a quien fuera su compañera de escena y negó un problema entre ellos, aunque no dudó en hablar de la actitud que tuvo en el pasado y por la que generó molestia.

Raúl Magaña desmiente a Mariana Echeverría y se lanza contra ella

Durante la emisión de este miércoles en “Viva LaVi” el conductor Raúl Magaña fue cuestionado sobre la actitud de Mariana Echeverría en el pasado cuando trabajaron juntos, pues es algo por lo que la conductora ha recibido críticas en redes sociales. El también actor aprovechó para negar haber estado involucrado en salida de “Se Vale” y mencionó los malos tratos que tuvo con sus compañeros de trabajo.

“Tu esencia no cambia, en ese entonces andaba muy desordenada, muy desmadrosa, llegaba tarde. Ese era mi conflicto con ella, mi conflicto era profesional. De repente trataba mal a las bailarinas, las ninguneaba, las peluseaba y éramos un gran equipo, entonces sí las trataba mal en ese entonces”, dijo Magaña sobre la actitud de Echeverría.

Explicó: “Ella se peleó conmigo, decía que yo la corrí como si yo tuviera ese poder, ¡gracias por darme ese poder! Ella decía que me opacaba cuando estamos en targets muy diferentes, hay como diez años de diferencia… Es una mujer que tiene muchas broncas, yo no tengo broncas con ella, ella las tiene conmigo y lo están viendo en ‘La Casa de los Famosos’, ahí no puedes fingir”.

Mariana Echeverría culpa a Raúl Magaña de su salida

“Se Vale” fue uno de los proyectos más destacados de la televisión hace más de 10 años y es recordado por el público gracias a los juegos entre sus conductores, entre ellos Tony Balardi, Cecilia Galliano, Raúl Magaña y Mariana Echeverría. Aunque la repentina desaparición de ésta última generó todo tipo de rumores a los que la presentadora respondió en una reciente en entrevista con Yordi Rosado para YouTube señalando a Magaña como el responsable de su salida.

“La verdad es que nunca supe por qué me sacaron del programa. Hubo una parte en que, no sé si sea cierto o no, pero siento que empezaba a robar un poquito el show y el público. Él ya llevaba muchos años y llegué yo con otra vibra diferente, otro sector, gente diferente. Siento que hubo un poquito de ‘chin, cómo está chavita’ y entonces poco a poco me fueron sacando”, aseguró Mariana Echeverría.

La presentadora recordó su salida del programa como uno de los episodios más dolorosos en su carrera debido a que se trataba de sus primeros proyectos en la industria: “Lloré muchísimo, estaba bien contenta en una programa que yo amaba, que adoraba. Desvelada, pero iba contenta y yo le veía en el público y la gente”.