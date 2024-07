Paola Durante se reencuentra con Paul Stanley: con un abrazo y unas conmovedoras palabras, así fue el momento

El día de ayer Paola Durante, primera eliminada de "La Casa de los Famosos México", estuvo como invitada en la transmisión en vivo del "programa Hoy" para hablar sobre su corta participación en el reality show de Televisa. El momento generó bastante expectativa por el posible reencuentro que tendría con Paul Stanley, hijo de Paco Stanley.

A pesar de la incertidumbre que provocó el momento, Paul Stanley brilló con su ausencia durante la entrevista a Paola Durante, provocando rumores de una mala relación entre ellos. La exparticipante de "La Casa de los Famosos México" convivió con todos los demás conductores del matutino de Televisa.

Después de su visita al "programa Hoy", Paola Durante estuvo en el programa de radio de Maxine Woodside donde brindó importantes detalles de su relación con Paul Stanley, hijo de Paco Stanley, conductor que fue asesinado en 1999 cuando ella era una de sus edacanes.

En este sentido la exparticipante de "La Casa de los Famosos México" reveló que Paul Stanley la dio un abrazo como nunca antes se lo había dado e incluso le dijo que iba a estar mejor afuera del reality show que adentro. El momento sucedió detrás de las cámaras de televisión.

"Yo hace rato que fui al programa de hoy, Paul me abrazó, me dio un abrazo como nunca me lo había dado y me dijo, estás mejor aquí afuera y vas a estar bien", sentenció.