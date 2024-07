"El cambio de fea a bonita me ocasionó unos problemas": Michelle Vieth provocó envidias cuando grababa Soñadoras

Michelle Vieth apareció en un programa de Unicable para hablar de todo lo que ocasionó dentro de la producción de 'Soñadoras' cuando llegó el momento de hacer la transición de 'fea a bonita'. La actriz le contó a Daniel Sosa y al resto de los presentadores del programa que cuando le soltaron el pelo y la dejaron mostrar toda su belleza desató una serie de problemas con sus compañeras.

La cuenta de TikTok del canal compartió un recuerdo del programa que tenía Daniel Sosa, Arath de la Torre y Verónica Toussaint. En el clip se puede ver como Michelle Vieth no tuvo reparos en hablar sobre las envidias y problemas que trajo su cambio de 'fea a bonita' durante la grabación de 'Soñadoras'.

La novela presentaba la historia de cuatro jóvenes adolescentes que buscan hacer realidad sus sueños en un ambiente donde las drogas y el narco estaban presentes. La producción vio la luz en 1998 y terminó de emitirse en 1999. Con 19 años, Michelle era una de las cuatro soñadoras que busca lograr sobreponerse a las adversidades para cumplir sus metas. Durante la trama, 'Lucía', el personaje de Michelle comenzó siendo fea la novela, pero con el paso de la historia terminaría siendo 'hermosa'.

La actriz no tuvo reparos en hablar sobre lo que ocurrió en la producción de la novela después de que se revelara la belleza de una Michelle que tenía 19 años cuando se grabó la telenovela. Michelle dejó claro que algunas de sus compañeras tuvieron envidia al verla con el pelo suelto en las filmaciones y lejos de ese personaje de 'fea'.

"El cambio de Lucía de fea a bonita... o sea te juro me ocasionó unos problemas, tú te acuerdas porque (señaló a Arath de la Torre)", dijo Michelle para después continuar con su relato: "Mientras era fea no había problema, en el momento en el que me soltaron el pelo y me acortaron el vestido y así (surgieron las envidias, dijo Vero)", expresó.