Marco Verde mantiene la esperanza de medalla en los pesos wélter, avanza a cuartos de final

El peleador sinaloense Marco Verde accedió a cuartos de final en los Juegos Olímpicos, gracias a una victoria -por decisión dividida- sobre el mozambiqueño Tiago Muxanga la noche del miércoles.

Verde se unió a Fátima Herrera, quienes avanzaron a las siguientes rondas de sus divisiones. En cuartos de final, en 71 kilogramos, Verde se medirá al indio Dev Nishant el 3 de agosto a las 12:48 p.m.; mientras que Fátima lo hará en octavos de final ante la turca Buse Naz Çakiroglu el primero de agosto.

Teniendo como escenario la arena Norte de París, en un duelo de guardias cruzadas y con alta presión, el boxeador mexicano mantuvo viva la llama de su legado familiar y avanzó en el bracket de los 71 kilogramos con una puntuación de 3-2.

Marco venció a Muxanga por decisión dividida (AFP)

Marco mostró experiencia y habilidad en el ring

Marco mostró la experiencia y habilidad con movimientos de cintura en un boxeo sobre puntas, con salidas laterales. Incluso el colmillo para mantener a su rival más estático con algunos pisotones, aprovechando la guardia encontrada. A velocidad y entrando a pegar y saliendo de inmediato de la zona de peligro, Green aprovechó para llevarse todas las tarjetas del primer round.

Para el segundo episodio, y sabiéndose abajo en las tarjetas, Muxanga desde el principio buscó acortar distancia, con mucha agresividad, y obligó a Verde a amarrar para recuperar la distancia que también le funcionó en los primeros minutos de pelea.

Moviendo la cintura, para no ser un blanco fijo, Verde no dejó de moverse. Pero la desesperación de Muxanga se hizo presente con un golpe ilegal, que no le costó. Verde se mantuvo en movimiento y para dejar en el aire los ganchos de su rival usó el rolling. Al final los jueces vieron un duelo empatado.

Marco tendrá que esperar hasta el 3 de agosto para disputar los cuartos de final (AFP)

Para el tercer y último round, Verde siguió con su estilo elusivo, con movimientos de cuerpo y cintura. Muxanga salió a arrollar, pero desordenado. Marco amagó y comenzó a meter peligrosos uppers, mientras Muxanga se defendió con ganchos; sin embargo, para el africano no fue suficiente, terminó cayendo en las tarjetas.

Por la mañana, la peleadora californiana Citlalli Ortiz, en 75 kilogramos, cayó ante la australiana Caitlin Parker fue la segunda peleadora mexicana en terminar con su participación, junto al duranguense Miguel Ángel Martínez, quien cayó en la categoría de 63.5 kilos.

DZA