Mariana Echeverría revela que su hijo tiene dos nanas de 24 horas y un chofer particular: VIDEO

"La Casa de los Famosos México" sigue dejando mucho de qué hablar. En esta ocasión fue Mariana Echeverría la que reveló un secreto que no pensaba decir durante su estancia en el reality. Durante una conversación con Potro en la habitación Tierra, la exintegrante de la Familia Disfuncional le confesó a Luis Caballero que su esposo no está sufriendo su ausencia, ya que tiene dos nanas que están contratadas para que lo atiendan las 24 horas del día, los siete días de la semana y un chofer especial que se encarga de llevarlo a todos lados mientras ella está en LCDLFM.

La revelación de estos detalles se presentó gracias a que Potro le reconoció a Óscar el aceptar que se iba a quedar solo durante dos meses. Mariana le explicó que no era tan 'rifado' como todos piensan, ya que en realidad tiene muchas personas a cargo de Lucca para que nadie tenga que preocuparse en estos días por el cuidado del pequeño. Echeverría confesó que el portero de León se encuentra en estos momentos en Estados Unidos.

Mariana y Óscar celebrando los 2 años de Lucca (IG: marianaecheve)

Lucca tiene dos nanas y un chofer a su cargo

El pequeño de 3 años tuvo que despedirse de su mamá debido a que Mariana iba a ingresar a La Casa de los Famosos. Esto hizo que más de uno de sus fans se preocuparan por el cuidado del niño. En un inicio se reconoció el esfuerzo que haría Jiménez al ser el encargado de cuidar a Lucca, pero la realidad es que no tiene tanto mérito el portero de León, ya que tienen contratadas a tres personas para que se ocupen de todas las necesidades del heredero de Óscar y Mariana.

"Güey, ahorita me quedé pensado que rifado Óscar", dijo Potro para agregar que era un rifado por haberse quedado sólo con Lucca mientras ella está concursando en La Casa de los Famosos. Mariana comenzó a revelar que no era un 'rifado', pero decidió que no quería contar ese detalle en voz alta. Después de bajar la voz fue que reveló que el portero de León no tenía nada de qué preocuparse.

"No ma... tengo dos nanas de toda la vida 24 horas. ¡Ahorita está en Estados Unidos el cabrón! Ahorita tiene cabrón el pinche escuincle, tiene dos nanas, tiene a quien le hace el aseo...", dijo Mariana para terminar con el tema en el que confirmó que su pequeño vive como rey y su esposo no tiene nada de qué preocuparse.

Mariana confesó que tiene dos nanas que cuidan a Lucca (IG: marianaecheve)

La reacción en redes sociales

Los fans de La Casa de los Famosos México no dejó pasar la oportunidad de reaccionar a lo que dijo la integrante del cuarto Tierra, ya que pocas veces se dice cuántas personas están contratadas para atender una casa o para el cuidado de los niños. La reacción de la gente fue cómica, ya que muchos aseguraron que Óscar hace lo mismo de portero que como padre, se tiene que recordar que fue banca en el América durante muchos años. También se generó polémica por gastar tanto dinero.

"Uy y que hace aquí la millonaria, por eso Faisy en su momento dijo 'mi amiga la millonaria' por sus expresiones", "Como se refiere a su hijo, no puedo", "A lo mejor si escribe su hijo y ella no se ha dado cuenta, pero las nanas sí", "O sea que Óscar de papá hace lo mismo que de portero...? sólo estar sentando viendo? jajaja", son algunos de los mensajes que se pueden leer en redes sociales.