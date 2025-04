Profeco suspende comercialización e inmoviliza productos de la empresa “The Home Market”

En atención a denuncias de consumidores, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un operativo de verificación en el establecimiento “The Home Market” en donde se procedió a la suspensión de la comercialización de bienes, productos y servicios por infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y se inmovilizaron 18 mil 879 productos en total.

En la empresa, que se dedica a la comercialización de productos de importación, ubicada en San Andrés Cholula, Puebla, se colocaron cinco sellos de suspensión.

Las infracciones detectadas son: no exhibir precios a la venta en todos sus productos; el comprobante de venta no informa los datos específicos de la compraventa y el lugar no detalla las condiciones y alcance de sus promociones.

Del total de productos inmovilizados, 9 mil 819 carecen de datos del fabricante o importador y no ostentan el país de origen por lo que incumplen con la NOM-004- SE-2021.

Mientras que, 9 mil 060 bienes únicamente presentan su información comercial en inglés y no en español, lo que va en detrimento de la NOM-050-SCFI-2004.

La Profeco recuerda sus canales de comunicación en los cuales se pueden presentar denuncias y quejas, Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.