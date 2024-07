Andrea Legarreta comparte conmovedora publicación a un año de la muerte de su madre: “A veces, costaba hasta respirar”

El 30 de julio de 2023, la vida de Andrea Legarreta cambió drásticamente. A través de sus redes sociales, la conductora de “Hoy” confirmó el fallecimiento de su amada madre, Isabel Martínez, cariñosamente conocida como "Chabelita". El doloroso suceso coincidió con el aniversario número 57 de bodas de sus padres, agregando una capa de tristeza a un día que debía ser de celebración.

Debido a lo anterior es que este día, a un año de la tragedia, Andrea Legarreta no dejó de honrar la memoria de su madre. Con una conmovedora publicación en sus redes sociales, la conductora compartió cinco fotos y un video que no solo muestran a "Chabelita," sino también a su padre. La publicación, llena de sentimientos y recuerdos, refleja cómo ha sido este primer año sin su madre, mostrando tanto el dolor como la fortaleza de Andrea.

Andrea Legarreta recuerda a su madre en su primer aniversario luctuoso

A través de su cuenta de Instagram, Andrea Legarreta publicó un emotivo mensaje este martes 30 de julio de 2024, justo antes de comenzar el programa matutino en el que ha trabajado durante más de dos décadas. En su extenso mensaje, la actriz y conductora se mostró vulnerable, abriendo su corazón para expresar cómo ha cambiado su vida desde la partida de su madre.

"Hoy se cumple un año mami hermosa… Un año de tu trascendencia (el día más triste de mi vida). Y hoy también es el aniversario 58 de tu boda con mi papito (uno de los días más felices de la tuya)… GRACIAS por unir sus vidas y darnos una vida tan hermosa en familia, amores!!", escribió Legarreta.

Andrea Legarreta también compartió cómo ha sido vivir sin su madre durante estos 12 meses. "A veces, costaba hasta respirar… Pero el amor es más fuerte que el dolor… Y hemos podido seguir adelante con agradecimiento y dulzura… Día a día te siento… Comprendí que hay amores que jamás se van y el amor de madre es eterno… Tengo la certeza de que vives en mí… Y me ayudas y proteges… Me llenas de ese amor inmenso e infinito y me das esa fortaleza que me hace sentir que puedo con todo…," escribió la conductora.

A pesar del inmenso vacío dejado por la partida de su madre, Andrea ha encontrado consuelo en los recuerdos y en la presencia espiritual de "Chabelita." Ha aprendido a vivir con el dolor, encontrando fuerza en el amor eterno que une a madre e hija, y sintiendo que su madre la protege desde el más allá.

¿Cómo murió la mamá de Andrea Legarreta?

El 31 de julio de 2023, un día después del fallecimiento de su mamá, Andrea relató cómo su padre, Juan, dejó un regalo y una carta para "Chabelita" en la mañana de su aniversario. Más tarde, cuando la familia intentó contactar a Isabel y no recibió respuesta, uno de los hermanos de Andrea fue a su casa y encontró a su madre recostada en la cama, con un gesto de paz en su rostro, pero ya sin vida.

"Le llamamos y ella no respondió… Eso nos inquietó… Mi mami era muy madrugadora… Mi hermano fue a casa a ver cómo estaba y… La encontró recostada en su cama… Parecía dormida porque su hermosa carita estaba tranquila y con un gesto dulce y en paz…" contó Andrea Legarreta.

Andrea Legarreta revela cómo murió su madre.

Andrea Legarreta también reveló que maquilló a su madre y le puso su perfume favorito para su último viaje, resaltando la coquetería de "Chabelita." "La maquillé y le puse su perfume favorito, porque era muy coqueta… Y bueno… La abrazamos, besamos y nos despedimos con el amor y agradecimiento más profundos que pueden existir…" escribió Andrea. Este gesto fue un tributo a la belleza y elegancia de su madre, y un acto de amor que marcó su despedida final.