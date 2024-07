Celebran carrera de Claudia Ramírez en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato

Claudia Ramírez recibió un homenaje en la vigesimoséptima edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato por su impacto en la industria del cine mexicano a lo largo de 40 años de trayectoria.

La actriz, quien protagonizó la ópera prima del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, Sólo con tu pareja en 1991, recordó los orígenes de su trayectoria en la actuación.

"Cuando me salí de la prepa no sabía qué hacer, empecé a conocer gente del medio, las circunstancias me llevaron a donde estoy ahora, realmente nunca me lo planteé, empecé a estudiar y entonces llegó ese proyecto mágico que me hizo decidirme por la actuación".