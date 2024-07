¿Daniela Castro le bajó un galán a Consuelo Duval? Esto dijo la conductora de “Netas Divinas” | VIDEO

La comedia y diversión son parte de la vida de Consuelo Duval, quien lejos de la alegría y felicidad esconde tristes historias amorosas. La presentadora de “Netas Divinas”, programa de Unicable, ha abierto su corazón numerosas ocasiones para hablar de los altibajos que ha vivido y eso la hizo recordar cuando un galán la dejó por otra actriz.

Desde un set de grabación, la actriz y comediante mexicana, de 55 años de edad, abordó el tema en una pasada entrevista que le concedió a Yordi Rosado. El video de la charla resurgió en redes sociales, luego de que ayer 24 de julio de 2024 Unicable publicó en su cuenta de TikTok un clip que ya suma 6.3 millones de reproducciones.

Sigue leyendo:

Natalia Téllez recomienda esta marca para lucir atuendos modernos como los que usa en “Netas Divinas”

¡Adamari López ya tiene galán! Astrólogo lo revela en lectura en vivo

Consuelo Duval recordó que un actor le rompió el corazón tras dejarla por Daniela Castro. Foto: Instagram “Netas Divinas”.

¿Daniela Castro le bajó un novio a Consuelo Duval?

Consuelo Duval recordó su historia amorosa y expuso que un famoso actor y conductor mexicano la dejó por Daniela Castro, quien es una de las actrices más sobresalientes de su generación. “Luego me dejó por Daniel Castro y me dolió mi corazón”, detalló la conductora, quien expuso que no guarda rencor por esta situación.

Daniela Castro deslumbró a Raúl Araiza. Foto: Instagram Daniela Castro.

¿Raúl Araiza dejó a Consuelo Duval por Daniela Castro?

Cuando la actriz y comediante, quien es famosa por su rol de Federica Dávalos de P. Luche en “La familia P. Luche”, recordó esta anécdota, también reveló que el actor en cuestión es Raúl Araiza, mejor conocido como “El Negro Araiza”.

Mantuvieron un tórrido romance en su juventud cuando ella recién se integró a Televisa para trabajar como recepcionista, mientras que él tenía una carrera estable al provenir de una familia de famosos, ya que es hijo del director y productor Raúl Araiza y la actriz Norma Herrera.

Raúl Araiza conoció a Consuelo Duval cuando ella trabajaba como recepcionista en Televisa. Foto: Instagram Raúl Araiza.

En qué telenovelas trabajaron Daniela Castro y Raúl Araiza

Sin embargo, el presentador cayó rendido a los encantos de Daniel Castro, con quien trabajó en “Un nuevo comienzo” (1989), telenovela en la que Cupido los flechó. También protagonizaron la exitosa telenovela “Cadenas de amargura” (1991), así que se convirtieron en una de las parejas más queridas de los años 90.

Pese a que la relación de Consuelo Duval y Raúl Araiza, de 59 años, no concluyó de la mejor manera, mantienen una buena relación de amigos. Además, la presentadora de “Netas Divinas” destacó que incluso Daniela Castro, de 54 años, fue amable con ella porque en su momento la contactó para que se “amigaran”, pese a que sostenía una relación con Raúl Araiza.