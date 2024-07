La amenaza de Adrián Marcelo a sus los habitantes de La Casa de los Famosos México si lo nominan: VIDEO

La Casa de los Famosos México ya comenzó y lo hizo de la mano de polémicas, chismes y mucha diversión para los fans. Uno de los nombres más destacados en el arranque del reality show es el de Adrián Marcelo. El regiomontano se ha ganado el corazón de la gente desde el primer instante y una prueba de ello fue mostrado cuando votaron para que subiera a la suite del líder la primera noche. Ahora, previo a conocer a los nominados, vamos a recordar la amenaza que lanzó a sus compañeros en caso de ser nominado a lo largo de la temporada.

El creador de contenido tiene claro que no quiere salir pronto de la casa y que no quiere recibir nominaciones. La forma que implementó para lograr evitar y una de las formas en las que consideró que podía dejar claro lo que ocurrirá si sus compañeros deciden poner su nombre entre los posibles candidatos a salir de la casa. Adrián tenía la amenaza perfecta para sus compañeros de reality show.

Adrián Marcelo tiene claro que no quiere ser nominado en la primera semana (IG: adrianmarcelo10)

Adrián Marcelo lanzó amenaza contra sus compañeros de la casa

El regiomontano tiene clara su estrategia para mantenerse vivo en reality hasta la final y es evitar las nominaciones. Ahora, antes de que se presente la primera ocasión en la que todos pasen al confesionario a dar sus puntos, vamos a recordar la amenaza que lanzó Adrián a todos los habitantes de la casa. Se tiene que mencionar que el mensaje lo tenía claro desde antes de entrar al reality show. En caso denominación se acabaría el Adrián Marcelo buena onda.

El amigo de la 'Mole' dejará de hacer todas las tareas del hogar que le toquen en la semana que salga minado para que valoren su lugar en la casa y en caso de nominación no vuelvan a colocarlo como un posible candidato a salir. Eso sí, no piensa guardar rencor a sus compañeros, por lo que en caso de quedar salvado, volvería a darles una oportunidad para que recapaciten y no lo vuelvan a colocar en la lista de nominados a la siguiente semana.

"Si me nominan yo voy a dejar de hacer mis tareas en la casa y les voy a advertir: 'esto pasa cuando se ponen en mi contra'. Si la gente me salva les voy a dar una oportunidad más. Aquí estoy, otra vez a su disposición. Me vuelven a nominar, otra vez me voy a poner de anarca. Es una lección para que cuando me nominen sepan a lo que se van a enfrentar", dijo Adrián previo a entrar a LCDLFM.

Adrián dejará de hacer sus tareas en la casa (IG: adrianmarcelo10)

Cuándo y cómo ver al gala primera gala de nominación

La nominación será este miércoles, por lo que en unas cuantas horas se podrán conocer a los primeros tres integrantes de la casa que deberán poner su futuro en las manos de los fans del reality show y de sus seguidores. Después de esta nominación se podrán comenzar a ver los bandos que se formarán dentro de la casa y a los favoritos por lo que no te puedes perder la cita de este 24 de julio.

Para todos aquellos que estén interesados en poder disfrutar de la gala de nominación deberán poner una alarma en sus celulares para prender sus televisores. La gala está prevista para comenzar en punto de las 20:30 horas y la podrán ver a través del Canal 5 o la transmisión en vivo de VIX que está las 24 horas del día activa.

Lo ponen como uno de los líderes de la casa

Su forma de ser y la estrategia que tiene hace pensar a los fans de La Casa de los Famosos México que Adrián será uno de los líderes de la casa, pero no será fácil adueñarse del liderato de su cuarto, ya que está Ricardo Peralta, quien también se postuló como uno de los favoritos entre los fans y como uno de los que tienen alma de líder, según Maryfer Centeno.