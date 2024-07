Potro Caballero vs Irina Baeva: "Es una sangrona y a la gente no le cae bien"

La Casa de los Famosos México 2 ya comenzó y lo hizo con mucho chisme, polémica y contenido para redes sociales desde el día uno. Durante estas primeras horas ya se le colocó un apodo a una integrante, ya se vieron algunas alianzas y se conoció al primer líder de la semana. Pero también los concursantes han tocado diversos temas en las conversaciones. Uno de los temas de los que se habló fue Irina Baeva y el motivo por el que la gente la odia tanto como 'Aventurera'.

Potro Caballero no dudó en expresar su punto de vista y el motivo por el que piensa que le está yendo mal a la rusa en esta puesta en escena. Para el ex Acapulco Shore, la cuestión no tiene que ver con que esté mal hecha la obra o que Irina no sepa bailar, la realidad es que la gente no quiere a la rusa y se lo demuestran con odio en redes sociales al hacer a la nueva 'Aventurera'.

Potro asegura que Irina es una sangrona (IG: luispotrocaballero)

Potro arremete con todo contra Irina Baeva

El integrante de LCDLFM no dudó ni un segundo en dejar claro que es una persona que no le cae bien, se le hace sangrona y muy pesada, al menos cundo convivieron, la actriz rusa fue muy grosera con él. Para Caballero, la forma de ser de Baeva es el motivo principal por el que no le está yendo bien como 'Aventurera', Al público no se le puede meter a alguien a la fuerza, los famosos deben ganarse su lugar con la gente.

"Esa señora es tan sangro y es tan pesada... Yo no la he visto. Yo no he visto Aventurera, ni nada (...) Pero te voy a decir algo, esa señora es tan sangrona y es tan pesada, uta güey. Por lo menos conmigo ha sido muy grosera güey y a la gente no el cae bien", comenzó su ataque el Potro.

Potro aseguró que intentan meter a Irina a la fuerza (IG: irinabaeva)

Caballero dejó claro que cuando se le quiere meter a alguien a la fuerza al público no va a jalar y que Irina es el claro ejemplo de este comentario, ya que no es una persona la que la critica, son 100 los que dicen que la rusa está haciendo las cosas mal en Aventurera. Se tiene que recordar que Baeva está realizando una de las puestas en escena más emblemáticas y queridas de todo México, es decir, las críticas van a ser todavía más importantes.

"Esto es un pedo generalizado, no es como que un güey dice que si y otro dice que no. Aquí es que 100 dicen que no güey", cerró el comentario Potro en la plática que sostuvo con Agustín en la cocina.

No todo son críticas para Irina Baeva

Una de las personas que salió a defender la actuación de la rusa en 'Aventurera' fue Susana Zabaleta, quien aseguró que le da mucho sentimiento, ya que considera que el punto es atreverse. Susana puso el ejemplo de que muchas personas no cantan y aún así lo intentan y hasta les pagan por hacerlo. Aseguró que debe ser difícil hacer algo a lo que no estás acostumbrado.