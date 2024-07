Adrián Marcelo y Ricardo Peralta, la dupla que enamora en “La Casa de los Famosos México”: “Amo a estos personajes”

En “La Casa de los Famosos México” siempre hay personajes que sobresalen y todo indica que ya hay dos grandes favoritos: Adrián Marcelo y Ricardo Peralta. Ambos concursantes están fascinando a los usuarios de las redes sociales, al grado de que son la dupla estrella del reality show que se inició la noche de ayer domingo 21 de julio.

Los concursantes son el foco de atención debido a que son ocurrentes y transparentes. Además, se llevaron las miradas durante la primera prueba del lídere porque dejaron ver que son competitivos, pero también divertidos. La dinámica consistió en surfear, así que tuvieron que mantener el equilibrio, haciendo todo tipo de poses.

Adrián Marcelo y Ricardo Peralta, las preferidos de “La Casa de los Famosos México”

Vía X, red antes llamada Twitter, se filtró una foto en la que aparecen Adrián Marcelo y Ricardo Peralta posando de manera peculiar, lo que dejó en claro que son los protagonistas de “La Casa de los Famosos México”. Por ejemplo, el usuario de X @Amelie_paolita publicó dicha foto con la siguiente leyenda: “Amo a estos personajes”.

Otras personas expusieron “qué me está pasando, me está cayendo bien Adrián Marcelo y me gusta verlo con Ricardo Peralta”. Por ende, los dos participantes del reality show son tendencia en redes sociales, así que se perfilan para llegar a la final.

Quién es Adrián Marcelo

Adrián Marcelo se hizo conocido por su trabajo como conductor en programas televisivos de su natal Monterrey Nuevo León. Por su personalidad, fue ganando fama hasta convertirse en influencer. La polémica lo sigue y él mismo la genera, destacando que es parte de su trabajo. Por esta misma razón, el regiomontano, de 34 años de edad, aceptó integrarse a “La Casa de los Famosos México”.

Ricardo Peralta, quien es influencer. Foto: Instagram Ricardo Peralta.

Quién es Ricardo Peralta

Ricardo Peralta, también de 34 años, es un influencer que ganó fama luego de crear y cofundar el canal de YouTube “Pepe y Teo”. Esto sucedió hace más de 10 años, así que es una figura destacable en redes sociales, sobre todo porque es pionero en abordar temas de diversidad sexual.