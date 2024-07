Briggitte Bozzo rompe en llanto en “La Casa de los Famoso Méxicos” al recordar el abuso que sufrió a manos de un exnovio

El reality show “La Casa de los Famoso Méxicos” se inició ayer domingo 21 de julio y sus nuevos habitantes ya empezaron a revelar detalles personales, generando conmoción entre los usuarios de redes sociales. Uno de los momentos más crudos lo narró la actriz e influencer Briggitte Bozzo, quien reveló que fue víctima de abuso sexual, pero en su momento no actuó porque el responsable es un exnovio.

La actriz de “Corazón valiente” recordó la agresión sexual durante una charla con sus compañeros de la casa más famosa de México, indicando que su agresor incluso la amarró para que no se pudiera mover. Por ende, la joven, de 22 años de edad, trató de evitar que abusara de ella, pidiéndole que se detuviera, pero no le hizo caso.

Briggitte Bozzo revela que un exnovio abusó de ella

“Era en su casa, qué hacía. Yo me quitaba para que me soltara. Me agarró los brazos súper fuerte y me ató. Me agarró de los pies y me dijo ‘no te muevas’. Me empezó a dar duro y yo le decía que parara. Ya no quise, terminé llorando y él bien normal”, expuso Briggitte Bozzo, quien rompió en llanto al narrar lo sucedido.

Briggitte Bozzo recordó el abuso sexual que sufrió. Foto: Instagram Briggitte Bozzo.

La joven no denunció a su expareja en ese momento porque era su novio, pero luego quiso proceder legalmente y recibió una negativa ante la falta de pruebas. “Entonces, yo dije ‘es normal, estoy saliendo con él’. Entonces, no hice nada. Cuando fui a denunciar, no pude denunciar porque no tenía moretones ni nada”.

Briggitte Bozzo agregó que su expareja la grabó y difundió parte del contenido, de modo que igual sufrió de agresión psicológica. “Yo no tenía ni idea de que tenía una cámara en su casa y lo publicó. Es algo muy feo porque mi carrera es todo para mí, quería exponerlo porque la gente me ve como una mierda, yo tenía mi carrera súper bien y estable. Imagínate enamorarte y que te bajen todo lo que te ha costado, se me bajó todo cuando expusieron el video”.

Gomita se solidariza con Briggitte Bozzo

La historia de la actriz conmovió a Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, quien en entrevistas ha compartido que igual tuvo relaciones tóxicas en las que fue víctima de abuso sexual. Además, Gomita destacó que ella vivió lo mismo que su compañera de “La Casa de los Famoso Méxicos” cuando quiso denunciar, ya que le pidieron tener pruebas, es decir, golpes y moretones.

Fans apoyan en redes sociales a Briggitte Bozzo y Gomita

Ambas famosas reciben apoyo en redes sociales porque numerosos usuarios expresaron “estoy llorando con ella y Gomita, esa es la realidad de muchas chicas”. Además, indicaron que Briggitte Bozzo “no está sola”, ya que le aseguraron “estamos contigo”.

Tras la confesión de la actriz, los mismos usuarios indicaron que la famosa tuvo una complicada relación con el actor y modelo argentino Conrado Villagra, quien, al parecer, sería su agresor. Sin embargo, Briggitte Bozzo no expuso el nombre de su expareja, aunque sí recordó que su relación amorosa fue tóxica porque hubo un momento en el que ella se hacía cargo de los gastos, además de que él la acusó de serle infiel con una mujer, cuando no fue así.